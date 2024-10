Podemos se solidariza con las víctimas de la violencia machista de Errejón

Barcelona, 25 oct (EFE).- La secretaria general de Podemos y diputada de este partido en el Congreso, Ione Belarra, ha expresado la solidaridad con las víctimas de la presunta violencia machista ejercida por el hasta ahora portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón.

Errejón anunció ayer que deja la política tras años de desgaste físico y mental y de haber llegado "al límite de la contradicción entre el personaje y la persona", un abandono que se ha producido después de conocerse unas denuncias anónimas de mujeres que le acusan de ejercer violencia machista.

En unas declaraciones este viernes a la Cadena SER, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha mostrado prudente y ha evitado criticar directamente a Íñigo Errejón para no aumentar, ha dicho, las tensiones entre su partido y Sumar, pero sí que se ha solidarizado con las presuntas víctimas de la violencia machista.

Belarra ha querido dejar claro que Errejón, que militó en Podemos entre los años 2014 a 2019, ya no estaba en su partido cuando UP entró en el gobierno de coalición con el PSOE, y que no tuvo conocimiento de las posibles actuaciones machistas "hasta que el año pasado se hizo público un testimonio que luego se borró de las redes sociales".

Es decir, ha recalcado, son las organizaciones políticas en las que ha militado en los últimos años Errejón, que son Mas Madrid y Sumar, "las que tienen que dar explicaciones".

En todo caso, la secretaria general de Podemos ha querido poner en valor instrumentos como la "ley de sí es sí" que su partido consiguió aprobar en la anterior legislatura y que hace que "las víctimas puedan sentirse acompañadas" en casos como este.

"También es el resultado -ha añadido- de un proceso feminista que lleva desde mucho tiempo en marcha, y que hace que muchas mujeres victimas están rompiendo un silencio que era el manto protector de muchos hombres". EFE