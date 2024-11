Laura Luengo: “Me veo capaz de superar mi récord de España”

Valencia, 25 oct (EFE).- La atleta Laura Luengo afirmó este viernes encontrarse “mejor que el año pasado" y, si todo le sale bien, "capaz de mejorar el récord de España”, en la rueda de prensa del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, donde la pasada edición batió el récord nacional con una marca de 1:09:41.

“Desde el día que lo batí sabía que el récord tenía los días contados, es bastante asequible para muchas chicas, ya que en España ha habido una revolución en la ruta y somos unas cuantas en un nivel similar. Sabía que no iba a ser muy longevo, pero hemos arriesgado en la preparación y lo he asimilado bastante bien”, dijo en Feria Valencia.

Luengo, que partirá a un ritmo de 3:16/3:17 por kilómetro para amenazar la barrera de la 1:09, expresó que “volver a estar aquí es muy especial, en esta ciudad y en esta carrera mi vida deportiva cambió totalmente y estoy muy contenta de estar aquí. Todo me recuerda a un día súper emocionante y siempre va a ser un lugar muy especial”.

“Llego en el punto que quería, con semanas acumuladas de kilómetros -dijo que hace una media de 200 km. a la semana- y me está yendo bien tanto para la media como para el maratón”, apuntó Luengo, que el año pasado debutó en maratón y volverá en esta edición.

En la línea de salida también estará la debutante Irene Sánchez-Escribano, finalista en los 3.000m obstáculos en París 2024, quien manifestó que da un paso más porque nunca ha estado más de una hora en competición.

“Mucha gente me decía que tenía que probar y cuando volví de Roma a finales de agosto llamé a mí entrenador Antonio (Serrano) y le dije si creía que me daba tiempo en estas ocho semanas y me dijo que creía que sí. No he parado desde los Juegos, paré solo un fin de semana y quiero disfrutar. Me enfrento a un nuevo reto y creo que estoy preparada”, reflexionó.

Sánchez-Escribano expresó que su preparación ha sido muy poca, porque lleva un mes y una semana entrenando, pero apuntó que “he entrenado bien todo el verano, he descansado un poco y todavía tengo energía para correr”.

Por otro lado, en categoría masculina estará el debutante Thierry Ndikumwenayo, que asombró en el 10.000 olímpico triturando el récord de España con 26:49:49, y sus prestaciones vislumbran que pueda batir el récord de España que batió hace justo un año Carlos Mayo con 59:39 en València.

“La gente aquí corre mucho y hace buenas marcas, por eso tenía ganas de venir a correr y ver qué puedo hacer. Voy a debutar, no sé qué voy a hacer, pero voy a intentar correr bien y hacer buena marca. Cualquier carrera que voy a correr pienso en hacer lo mejor. Vengo a correr y a disfrutar”, expresó Ndikumwenayo sin hablar de ninguna marca en concreto.

Por último, el seleccionador de la élite española, José Antonio Redolat, aseguró que “tenemos un elenco de gran nivel, varios debuts en la distancia con expectativas muy altas y el objetivo siempre es el mismo, buscamos los récords y para eso traemos a los mejores atletas”. EFE

