Prohens pedirá a Sánchez un refuerzo de los sistemas de vigilancia y más medios para afrontar la llegada de pateras

La presidenta del Govern, Marga Prohens, pedirá al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, un refuerzo de los sistemas de vigilancia y un incremento de los medios de las fuerzas de seguridad del Estado para hacer frente a la llegada de pateras desde Argelia.

Así lo ha trasladado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, quien ha detallado algunos de los puntos que Prohens pondrá sobre la mesa en la reunión que mantendrá con Sánchez la mañana del viernes en la Moncloa.

Más allá de mostrarle su rechazo a la "independencia fiscal" de Cataluña y de solicitar ayudas para paliar la insularidad, la presidenta exigirá que la Delegación del Gobierno en Baleares tome "medidas concretas" para limitar la llegada de pateras y reforzar el sistema de atención a los migrantes que lleguen a las costas del archipiélago.

"Esta situación no puede continuar así, o al menos no puede continuar así sin que se tomen medidas (...). Trasladaremos al Gobierno de España que no se puede desentender de esta cuestión, la ruta migratoria con el norte de África está consolidada, por mucho que digan que no", ha subrayado el también portavoz del Govern.

Es por ello que Prohens pedirá a Sánchez la instalación de más sistemas de vigilancia y un refuerzo de los medios de los que disponen la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como ayudas para la atención de los menores extranjeros no acompañados que lleguen a las Islas. Esto, ha remarcado, es competencia de los consells insulares, que tienen dificultades para hacer frente a los elevada "presión" de costes que supone este servicio.

"No puede ser que tengamos la sensación cada vez más de que esto se va pareciendo a Canarias, y antes de que lleguemos a su misma situación debemos tomar las medidas necesarias", ha incidido el vicepresidente del Govern.

RECHAZO A LA "INDEPENDENCIA FISCAL" DE CATALUÑA

Tras mantener diversas reuniones con los agentes sociales y económicos de Baleares para recabar sus reivindicaciones, ha dicho Costa, la presidenta del Ejecutivo autonómico trasladará a la Moncloa su "rechazo unánime a la independencia fiscal" de Cataluña al considerar que ésta perjudicaría a los ciudadanos y a las empresas de las Islas.

"La pretensión es que se abra de una vez por todas el melón de una reforma del sistema de financiación, y que se comience a negociar con los órganos multilaterales que están previstos para esta cuestión, como es la conferencia de presidentes autonómicos", ha reclamado.

Según el conseller, Prohens también instará a Sánchez a que se establezca el plus de insularidad para los funcionarios de la administración general del Estado que trabajen en Baleares para tratar de evitar que queden plazas vacantes, una solución que --ha recordado-- el Govern lleva reclamando desde el inicio de la legislatura. "No podemos prescindir de servicios públicos tan básicos como son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha reclamado Costa.

La presidenta regional también pedirá que el régimen especial de Baleares (REIB), que caduca en 2028, se convierta en "definitivo, permanente y para siempre", aunque pueda estar sujeto a revisiones.

"En consecuencia, que el orden del día no lo marcará solo Sánchez, esperando que no sea una reunión vacía de contenido sino que las reivindicaciones de Baleares, al menos algunas, se atiendan de una vez por todas", ha zanjado Costa.