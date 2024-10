La familia real preside el concierto de los Premios Princesa de Asturias

Oviedo, 24 oct (EFE).- Los reyes, junto con la princesa de Asturias y la infanta Sofía, han presidido este jueves el XXXII Concierto Premios Princesa de Asturias, primera cita en la que han participado los cuatro, después de que doña Leonor haya protagonizado esta mañana en solitario dos actos en Oviedo.

El tradicional concierto que ha tenido lugar en el Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo, bajo el título 'Paisajes sonoros de América', ha corrido a cargo de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias junto con el coro de la fundación, en la víspera de la entrega de los premios Princesa de Asturias 2024.

Tras una bienvenida de los gaiteros en el Auditorio Príncipe Felipe, en Oviedo, la familia real ha entrado en el auditorio donde ha sido recibida con una ovación antes y después de que se interpretara el himno nacional.

Allí, han escuchado el concierto que, bajo el título 'Paisajes sonoros de América', ha sido organizado por la Fundación Princesa de Asturias, en colaboración con la Fundación Cajastur, y al que ha acudido también el cantante Joan Manuel Serrat, que mañana recibirá el premio Princesa de Asturias de las Artes.

El Coro de la Fundación, junto con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, ha interpretado temas como 'Three Dance Episodes', del musical 'On the Town', de Leonard Bernstein (Estados Unidos), 'Rapsody in Blue' de George Gershwin (Estados Unidos), el Chôros número 10 'Rasga o Coração' de Heitor Villa-Lobos (Brasil) y 'Maracatu de Chico-Rei' de Francisco Mignone (Brasil), bajo la dirección de Alondra de la Parra, con la participación de Thomas Enhco (solista).

Este jueves la heredera de la Corona ha protagonizado dos actos en Oviedo, donde ha recibido el título de alcaldesa honoraria de la ciudad y la Medalla de Asturias, a los que ha asistido en solitario.EFE

