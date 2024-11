La CEOE señala que Trabajo no ha concretado las ayudas a las pymes para reducir jornada

Madrid, 24 oct (EFE).- El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha señalado este jueves que el Ministerio de Trabajo no les ha proporcionado ningún tipo de propuesta concreta con las ayudas que plantea para las pymes que tengan que contratar empleados, con motivo de la aplicación de la reducción de jornada.

En declaraciones a los medios al clausurar la asamblea general de la patronal química Feique, el líder de la patronal ha asegurado que "anuncian que hay bonificaciones, subvenciones... No tenemos ni un papel a la fecha de nada. Ni antes ni ahora, no sé mañana. Pero hoy por hoy, no hay ningún papel. No sabemos de qué se está hablando".

En la última reunión entre el Ministerio de Trabajo, patronal y sindicatos para negociar cómo aplicar la reducción de jornada laboral a 37,5 horas en 2025, el Gobierno planteó bonificar la contratación indefinida de trabajadores o la conversión a aquellos a tiempo parcial en tiempo completo para empresas de menos de 10 empleados.

La propuesta, planteada en la mesa de diálogo social el pasado 11 de octubre, dejaba abierta la cuantía a bonificar.

El pasado lunes, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguraba haber ofrecido ayudas directas para apoyar a las pymes más pequeñas, las que tienen menos de 5 trabajadores, a adoptar la reducción de jornada.

El presidente de la CEOE ha reiterado su negativa a sellar un acuerdo tripartito para la reducción de jornada y ha señalado que es necesario dejar actuar a la negociación colectiva, que "es la base realmente de los acuerdos sociales y es la base de ese diálogo social que genera la paz social".

Ha afeado a los sindicatos que reclamen ahora una reducción de la jornada por ley, cuando hace un año firmaron el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC), que recogía subidas salariales para los tres años siguientes.

Asimismo, ha pedido a la ministra que deje de hablar de las pymes y que se acerque a un comercio, peluquería o al campo para que conozca "cuáles son los problemas reales que tienen". EFE