Parlamento gallego pide por unanimidad reparto "justo" de ayudas estatales al fomento de lenguas cooficiales en el cine

El Parlamento de Galicia ha aprobado por unanimidad una Proposición No de Ley para pedirle al Gobierno central un reparto "más justo y consecuente" de las ayudas para el fomento de la producción, distribución, exhibición y promoción de la industria cinematográfica y audiovisual, con el objetivo del fomento de las lenguas cooficiales distintas del castellano.

La PNL se ha votado este miércoles y ha conseguido el apoyo unánime de la Cámara, aunque se debatió en la tarde del martes, cuando la portavoz popular de Cultura, Carmen Pomar, explicó que las ayudas estatales citadas "constituyen una importante línea de apoyo al sector audiovisual, ya que pueden utilizares para todo tipo de acciones, desde la creación de proyectos audiovisuales en gallego, hasta doblaje, promoción o difusión".

"El Gobierno de Pedro Sánchez recuperó estas ayudas en 2022 como una de las contrapartidas para votar a favor de su investidura como presidente y, desde este año, beneficiaron descaradamente a Cataluña", ha asegurado.

En concreto, ha indicado que en 2002 Cataluña se llevó el 71,60% del fondo; en 2023, el 67,93%; y en 2024, volvió a conseguir cerca del 70%.

"En contraposición, Galicia pasó de recibir el 11,5% del fondo en 2022 al 8,3% en 2023 y, finalmente, a ver reducida su participación a un 5,11% este año", ha lamentado.

Considera que esto "no es admisible" para Galicia, "no ya por el Gobierno gallego, sino por el sector audiovisual". "Es fundamental oponerse frontalmente a los criterios de reparto que maneja el Ministerio o, en caso de que los mantengan, es importante que se pongan unos contrapesos que no beneficien siempre a los más fuertes", ha solicitado.

La diputada popular ha afirmado que el apoyo de la Administración autonómica al sector audiovisual "queda demostrado con la apuesta decidida por la producción hecha en la Comunidad y en gallego". "Hoy más del 60% de la producción que se realiza en Galicia se hace en gallego", ha apuntado.

BNG: "EL PP ES UN FRENO PARA EL GALLEGO"

Por su parte, la diputada nacionalista Mercedes Queixas ha arrancado su intervención afeando que los populares utilicen una iniciativa de apoyo al audiovisual gallego para "meterle el dedo en el ojo al Gobierno del Estado, buscando un titular de prensa".

Con todo, ha reconocido su acuerdo con la PNL y su apoyo para que el Ejecutivo "cumpla con Galicia", algo que, ha comentado, hace "siempre" en Madrid su grupo parlamentario, poniendo como ejemplo el acuerdo para las "rebajas históricas" de la AP-9.

Respecto a las ayudas, Queixas ha recordado que ya existían este tipo de convocatorias entre 2009 y 2011 cuando, "milagro, dejaron de existir". "Llegó el PP, con Mariano Rajoy y mandó parar. Un presidente gallego, procedente del PP gallego, anulando, dentro del Gobierno de Madrid, una oportunidad de avance cultural, social, industrial, empresarial y económica para el gallego", ha lamentado.

Ha insistido en que la fecha de recuperación de esas ayudas es 2022 y la "razón principal" de ello es "que el PP ya no estaba en el Gobierno del Estado". "Porque cuando el PP está liderando un gobierno es un freno para el gallego, aquí, en Madrid y donde esté", ha afeado.

En todo caso, ha compartido la preocupación popular por el "desigual criterio de reparto" de estos fondos entre las distintas comunidades autónomas con lengua propia, aunque se ha preguntado si el grupo popular en el Congreso "tendrá la misma preocupación" para otros temas o "solamente tuvo ansia de votar en contra del uso del gallego en el Congreso".

"Cuenten con el BNG para exigir al Gobierno del Estado fijar criterios de reparto claros y equilibrado que aseguren una equidad entre las diferentes lenguas y entre las diferentes comunidades autónomas. Pero no cuenten con el BNG para atacar a una comunidad o lengua en concreto, con el único beneficio de activar su particular contienda y confrontación partidaria y de oportunismo político", ha señalado.

Asimismo, ha asegurado que el PP "no pierde oportunidad de escribir nuevas páginas de su personal libro negro contra el gallego". "La última sorpresa es la que acabamos de descubrir en la Lei de Acompañamento con esa puerta abierta en el acceso a la función pública para cualquier persona que no tenga ningún conocimiento del gallego", ha señalado.

EL PSDEG PIDE "ALTURA DE MIRAS"

Por último, la diputada socialista Silvia Longueira ha rebatido la "preocupación" de los populares por el gallego con la votación para hacer del idioma una lengua cooficial del Congreso.

Como también citó Queixas, la socialista se ha referido a la bajada de la partida presupuestaria para Agadic en las Cuentas autonómicas del año que viene. "Si ustedes quieren ese apoyo, hagan ese apoyo desde casa. Nadie va a creer en ustedes si ustedes no creen en el gallego. Y eso es una máxima. Nadie va a apoyar una cuestión que para ustedes es baladí, e incluso una moneda de cambio, cuando para otras culturas del Estado es un tema fundamental", ha defendido.

Longueira también se ha referido a una encuesta sobre las audiencias de la CRTVG para establecer una comparación con la televisión catalana, "líder de audiencia en todas las franjas, con producción propia". "Será porque creen en lo que hacen", ha indicado la socialista, recordando que el 53% de los encuestados creen que la CRTVG "no es moderna".

"Recuerdo que le hice una pregunta al director xeral de la CRTVG, haciendo la comparativa con la televisión catalana, y la respuesta fue que no hay comparativa porque los presupuestos de la CRTVG y los de TV3 no tienen nada que ver", ha explicado para insistir en para esta iniciativa, pese a ser un "teatro", "compra entrada".

"¿Cómo no vamos a apoyar esto? Por supuesto que lo vamos a apoyar. Ahora, no vengan ustedes con que lo están haciendo de maravilla. Luchemos por lo nuestro y tengamos altura de miras. Y miremos para quién lo hace mejor, que son ellos, evidentemente. Básicamente porque llevan años enorgulleciéndose de la lengua que hablan", ha aseverado.