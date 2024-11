Neestrup: "Es un partido importantísimo, un desafío contra un rival muy bueno"

Sevilla, 23 oct (EFE).- El entrenador del Copenhague, Jacob Neestrup, calificó como "un partido importantísimo" el duelo de este jueves en el estadio del Betis, de la segunda jornada de la fase de liguilla de la Liga Conferencia, y señaló que, con independencia del próximo derbi danés ante el Brondby, lo afrontan como "un desafío" contra "un rival muy bueno".

En la conferencia de prensa oficial en el Benito Villamarín, adonde el conjunto danés no entrenó al haberlo hecho en la mañana de este miércoles en su país, Neestrup destacó que jugarán, además, "en un escenario importante", por lo que alberga la "ilusión" de sumar "los tres puntos en juego".

El actual líder de la Superliga de Dinamarca perdió, al igual que el Betis (1-0 ante el Legia en Varsovia), perdió en la primera jornada de esta fase ante un conjunto polaco, el Jagiellonia Bialystok (1-2), y su técnico aseguró que llegan a Sevilla obligados a "puntuar".

Neestrup, de 36 años, también admitió que se le hace "complicado definir la importancia de este partido" debido al derbi de la capital danesa ante el Brondby que disputan el domingo, pero cree "perfectamente compatible competir en los dos" porque sería "impensable tirar el partido".

"Hemos jugado otras veces nuestra liga sin partidos entre semana y perdimos. El de mañana es un partido importantísimo, es un desafío, y lo vamos a compaginar con lo del domingo. Vamos a jugar ante 50.000 espectadores y estamos obligados a jugar bien", aseguró.

El preparador escandinavo asume que "la situación sería diferente" si el Copenhague hubiese "ganado en la primera jornada, pero tampoco cambia tanto, porque toca jugar ante un gran equipo", al que visitan con la "obligación de puntuar; ése es el plan", añadió, para un duelo en el que necesitarán "una buena organización defensiva porque el Betis va a meter mucha presión".

Sobre el rival, Jacob Neestrup dijo que espera ver a "un equipo más colectivo" sin el argentino Giovani Lo Celso, lesionado, a un Betis "seguro con el balón", y aunque "posiblemente" el técnico Manuel Pellegrini "no vaya a repetir la alineación de Varsovia", su equipo está centrado en "jugar para sumar uno o tres puntos".

Por su parte, el joven centrocampista Magnus Mattsson, de 25 años, intervino junto a su entrenador en la rueda de prensa para destacar que, en los últimos partidos, se ha "visto beneficiado por el nuevo rol" que desempeña en el equipo, ya que le permite "participar más en ataque, aunque falta el gol, que es lo más importante".

"Mañana espero poder hacer una gran actuación, pero trabajo intentando mejorar para aprovechar las oportunidades de gol que se me presentan. Si no, estoy contento con el trabajo que me pide el entrenador y espero que renueve, no es ningún secreto que él fue una de las razones por las que fiché y sería genial que siguiera", afirmó Mattsson. EFE

