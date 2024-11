Idiakez: “El Levante es un señor equipo”

A Coruña, 23 oct (EFE).- Imanol Idiakez, entrenador del RC Deportivo, elogió este miércoles al Levante UD y subrayó la dificultad que tendrá para su equipo el partido de mañana en el Ciutat de Valencia.

“Es un señor equipo, construido para ir para arriba. El año pasado ya tenía un equipazo y este año también lo tiene. Tiene jugadores, como Iborra que ahora está fuera, con un currículum importante. Está en un momento en el que también le está costando marcar, pero arriba tiene mucho talento. Será un partido de máxima dificultad”, avisó.

En su comparecencia ante los periodistas, el técnico guipuzcoano lamentó las bajas de Jaime Sánchez, Mfulu, José Ángel y el argentino Juan Gauto porque le generan “un problema” en el centro del campo, aunque mostró su confianza en el resto de la plantilla.

“Cuando hay problemas hay que buscar soluciones. Al final las lesiones siempre aparecen. Han tardado pero al final han aparecido. En la plantilla tenemos recursos, mañana habrá un once competitivo en el campo, eso seguro. Tengo varias posibilidades en la cabeza”, indicó.

En este sentido, Idiakez no descartó situar a dos defensas, Petxarroman y Sergio Escudero, en el centro del campo: “Petxa ya jugó de mediocentro en el pasado, incluso en Primera División, y Escudero también tiene condiciones para jugar ahí en un momento dado porque tiene muy buena relación con el pase y con las posiciones”.

Su preocupación pasa más, puntualizó, por dar “seguridad” y “estabilidad” al equipo que por el nombre del futbolista elegido para acompañar a Diego Villares en el centro del campo.

El entrenador del Dépor también habló de la falta de acierto que está mostrando su equipo en este arranque de curso.

“El acierto muchas veces no tiene una explicación. Estamos teniendo muchísimas ocasiones de gol, y éstas no aparecen de casualidad, aparecen por el funcionamiento del equipo y por el comportamiento de los jugadores. Estaría mucho más preocupado si no generáramos esas ocasiones. Estamos convencidos de que los goles llegarán porque tenemos lo más importante, que es la capacidad y la actitud”, subrayó. EFE

