Ana Redondo acusa de "machismo rancio" al PP por sus críticas a los "beneficios" de Begoña Gómez

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha acusado este miércoles al PP de recurrir al "machismo rancio" para atacar al Gobierno después de que la diputada del PP Patricia Rodríguez haya criticado al Ejecutivo, por "beneficiar", según ha dicho, a la esposa del Presidente, Begoña Gómez.

Ha sido durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, cuando la diputada 'popular' se ha dirigido a Redondo para saber "cómo valora que Begoña Gómez sea la mujer a la que más beneficia su Gobierno" y le ha preguntado, entre otras cosas, si cualquier mujer de este país contaría con "la protección extraordinaria del imputado fiscal general del Estado" o con el "asesoramiento privilegiado de la abogacía del Estado", como a su juicio ha hecho la esposa de Sánchez.

Además, Rodríguez ha comparado la situación de Begoña Gómez con el el cese de la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, tras la polémica por los contratos que, junto a su pareja, habría obtenido de municipios gobernados por el PSOE para gestionar los Puntos Violeta. "¿Qué pasa, señora ministra, que en el PSOE la ejemplaridad que se le pide a una mujer como Isabel García es mayor que la que se le pide al propio presidente del Gobierno?", ha incidido.

"BICEFALIA TÓXICA" DE LOS 'POPULARES'

Ante esto, la ministra socialista ha expresado una "gran vergüenza ajena" porque el PP utilice la sesión de control parlamentaria para preguntar por una persona "sin responsabilidades políticas" y que, según ha dicho, "lleva meses siendo siendo objeto de un acoso y derribo con bulos, mentiras y cintas de baja estofa que el PP ha sacado de pseudomedios".

Según Redondo, el "no caso" de Begoña Gómez es en realidad una "gran cortina de humo" para tapar la "incapacidad" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo para formar Gobierno y lo que pretenden hacer ahora es "ganar en los tribunales con bulos y machismo rancio" lo que no consiguieron en las urnas. "A ustedes no les preocupa en absoluto las políticas de igualdad", ha censurado y ha criticado al PP por su "enorme problema de bicefalia tóxica" en el que están, según ha dicho, "enredados".