Rafa Jodar cae en la final ante Rottgering

Redacción deportes, 20 oct (EFE).- El español Rafa Jódar, cuarto del mundo y primer favorito, no pudo lograr el triunfo en las Finales ITF de categoría júnior al perder en la final disputada en Chengdu (China), ante el neerlandés Mees Rottgering por 6-4 y 7-6(2), en una hora y veintiséis minutos.

El madrileño, campeón del Abierto de Estados Unidos de la categoría meses atrás, había superado a Rottgering en la fase de grupos. Pero no pudo repetir triunfo en la final ante un adversario que entró mejor al duelo y que en el segundo set frenó el intento de reacción del español.

"Ha sido un partido difícil disputado a alto nivel. He dado todo lo que tenía en la pista pero Rottgering ha hecho méritos. Aprendo de este partido y me voy satisfecho de todas formas por el nivel que he mostrado", dijo Rafa Jódar al término del encuentro.

El jugador madrileño regresa en las próximas horas para disputar el Campeonato de España de clubes y después estará con el equipo español en las Finales de la Copa Davis de Málaga para contribuir a la preparación junto a los integrantes de la selección de David Ferrer. EFE