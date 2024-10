Pedro Martínez: "Nos ha cogido el 'ay, ay, ay' en el tercer cuarto pero hemos perseverado"

Valencia, 20 oct (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró este domingo que en el tercer cuarto, cuando pasaron de ganar por catorce a perder por diez con un parcial de 8-32 en apenas siete minutos, les cogió "el 'ay, ay, ay'", pero dijo que se queda con la parte positiva, que fue que perseveraron y pudieron vencer al Morabanc Andorra.

"Hemos tenido un momento en la primera mitad en el que hemos jugado muy bien: hemos pasado, hemos corrido... y luego en el tercer cuarto no lo haces. Ya no hemos jugado en ese mismo ritmo y te coge el 'ay, ay, ay', se te nota en la cara y el otro equipo dice 'podemos'", explicó el técnico catalán, satisfecho por la victoria por 89-88 ante el conjunto de Nacho Lezkano.

Insistió en que le gustaría que sus equipos fueran "superestables, pero el baloncesto no es así", y por ello se quedó con que "en una situación de muchísima desventaja" supieron "perseverar y creer en la victoria cuando la cosa estaba muy fastidiada".

"Me siento obligación de felicitar al Andorra por su partido, porque me encantaban antes y habiéndolo sufrido, me encanta todavía más. No hemos sido capaces de encontrar antídotos ni para Ferran Bassas en el último cuarto ni para Jerric Harding durante todo el partido", reconoció el entrenador del Valencia Basket.

"En el tercer cuarto nos han dominado de forma muy clara y el partido se ha puesto muy mal. Ahí cada uno está en su derecho de escoger con qué se quiere quedar, porque todo es verdad, si en el 'qué desastre' por el parcial del 6-30 y a la hoguera, o felicitar a los jugadores por creer cuando lo que estábamos haciendo era para tirar la toalla", comentó Pedro Martínez.

Resaltó, asimismo, la aparición de jugadores en momentos clave: "El final del tercer cuarto de (Jaime) Pradilla cuando estábamos saliendo del agujero nos ha dado vida, Semi (Ojeleye) al principio del último, con el que nos hemos agarrado y Montero, que ha hecho un partido muy bueno. No sólo han ido apareciendo sino que también se iban revelando".

No obstante, dijo que el partido fue "un cara o cruz" y esta vez les "salió cara con algo que tiene una explicación táctica, porque el tiro de Matt Costello se ha fallado pero se ha cogido el rebote ofensivo". "Hemos cogido veinte y eso nos gusta que quede reflejado y nos ha dado mucho", sostuvo Pedro Martínez, al que le gustó "la reacción del equipo".

"Si me dicen en el tercer cuarto que íbamos a llegar al cara o cruz a falta de once segundos, lo hubiera firmado", apuntó Pedro Marínez, que, eso sí, recordó que están "en octubre y hay que mejorar, todos", porque si no, "mal asunto". EFE

