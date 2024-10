Temas del día de EFE España del sábado 19 de octubre de 2024 (13:30 horas)

VIVIENDA MANIFESTACIÓN

Valencia - Entidades cívicas, juveniles y vecinales, colectivos culturales, sindicatos y partidos participan en una manifestación convocada por la plataforma 'València no se vende' por el derecho a la vivienda de las personas jóvenes y contra la turistificación masiva.

- A las 18.30 horas

PARTIDOS PODEMOS

Madrid - Podemos organiza el acto 'Cambiar todo lo que no podemos aceptar', en el que intervienen el diputado laborista británico Jeremy Corbyn, la eurodiputada del Bloco de Esquerda de Portugal Catarina Martins, la eurodiputada franco-palestina de la Francia Insumisa Rima Hassan, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada Irene Montero, entre otros.

CÁNCER MAMA

Santiago de Compostela - Dolor en las articulaciones, neuropatías y falta de apetito sexual son algunas de las secuelas que deja el cáncer de mama. María, Elena y Cruz cuentan a EFE cómo es lidiar con ello y la importancia de encontrar una asociación, en la que se han conocido, que se ocupa del "después". Por Ana Martínez.

SOCIEDAD ENVEJECIMIENTO

Madrid - Las comunidades del tercio noroeste peninsular presentan las cifras más altas de defunciones respecto a nacimientos y en algunas de ellas el número de fallecimientos duplica e incluso triplica el de alumbramientos. Por Eduardo Sobreviela.

ESPAÑA OTAN

Madrid - Más de 800 militares españoles se encuentran en Eslovaquia formando parte de una de las misiones de disuasión de la OTAN en el flanco este frente a la amenaza rusa, en lo que supone el mayor despliegue de España en el exterior y que la Agencia EFE ha tenido ocasión de visitar. Por Teresa Díaz.

VIVIENDA PRECIOS

Madrid - El dinamismo del mercado de la vivienda residencial en las economías europeas ha sido particularmente intenso después de la pandemia y aunque el endurecimiento monetario entre 2021 y 2022 para frenar la inflación conllevó un ajuste de la actividad, el sector mantiene en general un fuerte dinamismo.

SUCESOS TIROTEO

Madrid - El pasado fin de semana un tiroteo en la barriada sevillana de las Tres Mil Viviendas levantó la alarma porque se usaron armas de guerra, probablemente algún fusil de asalto AK-47. Si fue así, procedían de un tráfico casi residual en España el de armas procedentes de la antigua Yugoslavia y cuyos mejores clientes son los narcos. Por Sagrario Ortega.

EDUCACIÓN LIBRO (ENTREVISTA)

Madrid - "La educación es más que una boleta de calificaciones" y "si no se juega con otros" o "no se relaciona, no se aprende"; esta es la idea principal que el filósofo y divulgador David Pastor Vico traslada en el libro 'Era de idiotas' (Ariel 2024), en el que avisa de que los niños llegan a la escuela con sus habilidades sociales cercenadas. Por Ruth del Moral.

NAVIDAD CONSUMO (ANÁLISIS)

Madrid - Las empresas de la industria alimentaria y la distribución confían en un "buen" consumo navideño que les haga acercarse a la recuperación de la crisis, impulsados por la moderación de la inflación y un entorno económico favorable.

CINE SEMINCI (ENTREVISTA)

Valladolid - En 1981 la Justicia secuestró, por primera vez bajo el amparo de la Constitución del 78, el documental 'Rocío', de Fernando Ruiz Vergara; más de 40 años después, la película 'Caja de resistencia' recupera la memoria y proyectos inconclusos de este director andaluz, como explican a EFE sus autores, Concha Barquero y Alejando Alvarado. Adrián Arias

GASTRONOMÍA ESPAÑOLA (ENTREVISTA)

Barcelona - Bandullo, sosenga, carcamusas, escarapuche o matamaridos son algunos de los platos incluidos en el libro 'Cocina de aquí para gente de hoy', con el que Mikel López Iturriaga, 'El Comidista', reivindica la cocina tradicional española, que, según advierte en una entrevista con EFE, "sin el uso de la tecnología actual desaparecerá". Por Jose Oliva.

AGENDA INFORMATIVA

ECONOMÍA

SOCIEDAD

17:00h.- Zaragoza.- TRATA PERSONAS.- Zaragoza participa en la marcha pacífica y silenciosa Caminando por la Libertad (Walk for Freedom), en conmemoración del 10º aniversario de este evento global organizado por A21 para visibilizar la trata de personas y concienciar sobre la esclavitud moderna, un problema que afecta a más de 40 millones de víctimas en todo el mundo. Parque Grande José Antonio Labordeta.

17:30h.- Granada.- SOCIEDAD MARCHA.- Marcha pacífica y silenciosa Caminando por la Libertad (Walk for Freedom), en conmemoración del 10º aniversario de este evento global. En Andalucía se celebrarán en Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla Fuente de las Batallas. (Foto)

18:00h.- Madrid.- MOVILIDAD SOSTENIBLE.- La Asociación Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales convoca una manifestación a pie contra las prohibiciones y restricciones del plan Madrid 360 y la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, a la que asiste el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de MAdrid, Javier Ortega-Smith. De Puerta de Alcalá a Plaza de Cibeles. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CULTURA

14:00h.- Valladolid.- CINE SEMINCI.- Rueda de prensa de presentación de la película "Septiemere dice" que compite en la sección oficial de la Seminci. Teatro Calderón. (Texto) (Foto)

18:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- HOMBRES G.- El grupo de pop rock Hombres G cierra su gira española 'Tour del rosa al amarillo' en el festival Peñón Rock. Parking del Palmetum.

18:00h.- Málaga.- CULTURA CIENTÍFICA.- El paleontólogo Juan Luis Arsuaga, el filósofo José Carlos Ruiz y la astrofísica Eva Villaver, entre otros, participan en el evento Muy Science Fest, en el que la revista Muy Interesante premia a siete mujeres científicas en Andalucía. Auditorio Edgar Neville.

21:00h.- Gáldar (Gran Canaria).- FESTIVAL CINE.- Los actores Candela Peña, Pilar Castro y Almagro San Miguel y el director de cine Javier Balaguer participan en la gala de clausura y entrega de premios del Festival Internacional de Cine de Gáldar (Gran Canaria). Pabellón Juan Vega Mateos. C/ Guaires, 29.

