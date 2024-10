Diego Martínez: "En Valencia empezaremos un camino largo y difícil, pero ilusionante"

Las Palmas de Gran Canaria, 19 oct (EFE).- El nuevo entrenador de la UD Las Palmas, Diego Martínez, ha manifestado que el próximo lunes empezarán un camino "largo y difícil, pero ilusionante", con el primer encuentro que dirigirá al equipo amarillo en la visita al Valencia CF, rival por la permanencia en LaLiga EA Sports.

En su primera rueda de prensa prepartido, la expresión que más ha repetido el técnico gallego es que deben ser fieles a las "fortalezas" que tiene su plantilla, pero también ha reconocido que tienen que "ensamblarse como equipo" después de catorce fichajes realizados en verano, dando a entender que dos meses después de iniciada la competición y nueve jornadas disputadas, ese trabajo no está hecho.

Tras sustituir en el cargo a Luis Carrión, y después de diez días de intensos entrenamientos, aprovechando el parón en la competición, Martínez ha detectado "buena predisposición" de una plantilla que es "consciente" de la situación, pero que tiene "mucho margen de mejora", y que afrontará un partido "de máximo nivel y mucha exigencia", al que llegarán "preparados y convencidos" para puntuar en Mestalla.

"Necesitamos unión y cohesión, estamos en una situación muy complicada, con 29 partidos por delante y un -5 (la distancia de puntos con la zona de permanencia). Tenemos que ser un equipo competitivo, fiel a sus fortalezas, que entienda que hay muchos partidos dentro de un mismo partido, y que sepamos dar respuesta a todo ello", ha explicado.

También ha apuntado que necesitan que el rival "no tenga su mejor rendimiento" y que esa "parte de azar" que también va asociada al fútbol caiga del lado del equipo amarillo, actual colista en solitario, sin ninguna victoria.

"El Valencia es un gran equipo, con talento, buenos jugadores, que hizo una excelente temporada el año pasado, y tenemos que dar respuesta a lo que nos proponga. El lunes empezamos un camino largo y difícil, pero ilusionante, tenemos que obviar el ruido externo y centrarnos en nosotros, no mirar otros resultados ni el pasado", ha subrayado.

El técnico vigués admite que necesitan "mejorar a nivel defensivo, es una obviedad", pero sin renunciar a las características de una plantilla "que se organiza en torno al balón, con un nivel técnico y asociativo alto".

A su juicio, su equipo necesita "un click, un buen resultado", porque cuando ganen un partido, "será más fácil ganar el siguiente, y el siguiente... y si no es así, levantarnos y seguir trabajando", ha asegurado.

Martínez cree que sus jugadores deben jugar "sin complejos, con confianza", pero sin conceder facilidades al rival y siendo competitivos "en los duelos individuales, sin necesidad de ayudas".

El nuevo entrenador del conjunto grancanario no ha dado ni una sola pista de sus planes para Mestalla, y ni siquiera ha mencionado los futbolistas que podría recuperar para la causa.

"Hay jugadores que han hecho un esfuerzo grande por llegar y estarán, otros no. Pero lo importante no son los nombres, sino el escudo que vamos a defender, ni tampoco el once inicial, sino todos los que van a participar durante el partido, sean ochenta minutos o diez", ha argumentado.

Preguntado por el mercado de fichajes que se abrirá en enero de 2025, Martínez ha dicho que "eso no toca ahora mismo, queda muy lejos", y hasta entonces deberá "sacar el máximo rendimiento" a la actual plantilla.

"Tenemos un mes por delante de muchos partidos y todos los jugadores van a tener su oportunidad de jugar", ha concluido el preparador gallego. EFE

