Pin dice que el Tenerife es el equipo que “mejor juega”

Granada, 18 oct (EFE).- El entrenador del Covirán, Pablo Pin, calificó al La Laguna Tenerife como el equipo de la Liga Endesa que “mejor juega” por “su nivel de inteligencia y variedad de armas” por lo que pidió a los suyos “ser sólidos a nivel defensivo” para tener opciones de victoria en el choque de este domingo.

“Lograr una victoria se nota en el ánimo y la alegría al entrenar”, dijo este viernes en rueda de prensa Pin, quien confirmó la presencia de todos sus jugadores en el partido ante los tinerfeños pese a que Iván Aurrecoechea ha faltado a algún entrenamiento semanal por enfermedad y el francés Amine Noua arrastra un golpe que le impidió ejercitarse este jueves.

“Ganar siempre refuerza, aunque nuestro nivel de intensidad y trabajo tiene que ser el mismo ganes o pierdas. No quiere decir que ahora somos el mejor equipo del mundo, pero el estado de ánimo es más positivo”, añadió.

“Mis jugadores tienen experiencia y conocimiento de la liga. No me hace falta repetir que somos los mejores si ganamos y los peores si perdemos. Cada semana empezamos de cero. No hay que sacar el pecho sino ser inteligentes”, comentó sobre el mensaje lanzado al vestuario tras la clara victoria de la pasada jornada en Girona (52-82)

Pin dijo sobre el rival que La Laguna Tenerife es “un equipo complicado” y “el equipo que mejor juega de la liga por su nivel de inteligencia y variedad de armas”, ya que respecto a la pasada campaña “ha mejorado en las situaciones de bloqueo indirecto”.

“Tenemos que intentar ser sólidos a nivel defensivo porque ellos te meten en cada ataque y se adueñan del ritmo del partido. Para conseguir nuestro objetivo en una liga tan difícil tienes que ir cada partido a tope y pelear cada balón y cada jugada. Somos un equipo muy normal, pero si damos ese paso podemos ser un equipo duro”, sentenció.

Pin incidió en que las oportunidades de ganar del Covirán Granada “pasan por hacer un partido sólido a nivel defensivo” ya que no pueden jugar “a meter cien puntos contra ellos”.

“Si no sales al cien por cien desde la primera jugada, te consiguen diferencia y luego se manejan muy bien. Hay que salir sin complejos y a ganar el partido desde la primera jugada”, concluyó.

El relación a Marcelinho Huertas, base del La Laguna Tenerife, apuntó que “le queda mucho para estar a su máximo nivel, pero un poco de Marcelinho es mucho”.

Sobre el ex jugador del Covirán Granada Lluis Costa, ahora también en el cuadro canario, indicó que “es un lujo tener a Costa de tercer base” por lo que los tinerfeños “están mucho mejor armados que la pasada temporada”.

“Costa nos hizo cambiar la mentalidad y nos dio un plus en nuestra corta historia como club. Su crecimiento fue con el nuestro y le costó muchísimo irse. Es el base más importante que hemos tenido en los últimos años”, añadió sobre Costa, que como al alemán David Kramer regresa este domingo al Palacio. EFE

jag/cb/og