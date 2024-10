La amiga de Samuel Luiz señala a Catherine: "Me empujó y me dijo que me largase"

A Coruña, 18 oct (EFE).- La amiga de Samuel Luiz que le acompañaba el día de su muerte ha señalado este viernes a Catherine Silva, la entonces pareja del principal acusado, Diego Montaña, al asegurar que la empujó, la tiró al suelo y le dijo que se largara, mientras el joven era agredido.

En su declaración ha afirmado que Catherine y Diego se refirieron a la víctima, en repetidas ocasiones, como "maricón de mierda" y Montaña le dijo: "Te voy a matar".

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido este viernes una nueva sesión del proceso contra cinco adultos para el caso de la muerte de Samuel Luiz el 3 de julio de 2021, en el que la Fiscalía pide penas de entre 22 y 27 años de prisión.

Según su relato, salpicado con lágrimas en ocasiones, aquella noche la pareja formada por Diego Montaña y Catherine 'Katy' Silva se dirigieron a ella y a Samuel Luiz para que dejasen "de grabar", si bien ellos contestaron que no los filmaban.

"Les dijimos que no los estábamos grabando en ningún momento, que le estábamos haciendo una videollamada a mi expareja. Seguían diciéndonos que dejásemos de grabar, los dos. Al rato (Diego Montaña) ya empezó a decir: 'Para de grabar, te voy a matar, maricón de mierda', dirigiéndose más a Samuel que a mí, que era la que llevaba el teléfono", ha recordado.

Entonces "primero se lanza él y luego viene el compañero (Alejandro Freire 'Yumba')" que lo agarra por el cuello: "Estaba uno agarrándolo y el otro pegándole", ha detallado.

"Me metí y fue cuando Katy me empujó, me tiró al suelo y me dijo: 'Tú lárgate de aquí que no pintas nada'. Estoy segurísima", ha proseguido.

Ha descartado que Catherine quisiese intentar frenar a su novio, sino que ha declarado que solo quiso impedir la defensa de la víctima. Ha manifestado además que ella también se dirigió a Samuel Luiz como "maricón de mierda".

Fue un ciudadano senegalés, Ibrahima Diack, quien finalmente fue capaz de socorrerlo y volver a levantarlo del suelo, por lo que cesó la agresión en un primer momento y ella pensó "que se acababa todo".

La amiga de Samuel se volvió para buscar el teléfono móvil del joven porque él lo echaba en falta, pero no lo encontró y luego se supo que lo había recogido Kaio Amaral Silva, por lo que la Fiscalía lo acusa también de robo con fuerza.

De pronto vio "a mucha gente correr" en una persecución a la víctima y cuando ella llegó al punto, él ya estaba tendido e inconsciente en el suelo.

Las defensas de Diego Montaña y Catherine Silva han aportado testimonios previos de la amiga de Samuel Luiz al apreciar lo que han calificado como contradicciones. EFE

