Charlie Patiño: "Quise jugar más en el Arsenal"

Londres, 18 oct (EFE).- Charlie Patiño, que cambió este verano el Arsenal por el Deportivo de la Coruña, aseguró que le hubiera gustado jugar más con los 'Gunners', pero que no guarda ningún rencor de su etapa en Londres.

Patiño, que firmó un contrato de cuatro temporadas con el club de su infancia y de su padre y abuelo, pasó por la cantera del Arsenal y llegó a debutar con el primer equipo, con el que incluso llegó a hacer un gol en un partido contra el Sunderland.

"A veces todos es cuestión de 'timing' y el 'timing' no fue el adecuado en el Arsenal", recordó Patiño en una entrevista con "The Guardian".

"No me arrepiento de nada. Solo creo que me hubiera gustado jugar más. Creo que no recibí la comunicación y la guía que hubiera querido o merecido, pero así es la vida. Incluso si esa puerta no se abre, estás mejorando, dándote una mejor oportunidad para estar al mejor nivel. El Arsenal no era el único club del mundo".

Así, Patiño volvió a su Galicia natal para jugar en el Deportivo, recién ascendido a Segunda división tras varios años en el pozo de la Primera Federación.

"Me encanta vivir en A Coruña, mi padre me hablaba mucho de Djalminha, de la liga del 2000... Siempre ha sido un aficionado del Dépor y mi abuelo también, así que cogí esta oportunidad con ambas manos".

"Quería probar el fútbol español, que se adapta a mi estilo y el Dépor se interesó, lo cual, con toda la tradición que hay en mi familia, era perfecto. Tenía muchos recuerdos de cuando era niño y tengo mucha familia aquí. Hace poco nos juntamos veinte, a los que no había visto en años". EFE