Un hombre que tuvo sexo con una menor presuntamente prostituida por su primo: "Vi cosas raras"

Uno de los 20 hombres que la Fiscalía calcula que mantuvieron relaciones sexuales con una menor de edad presuntamente prostituida por su primo entre 2015 y 2019 ha reconocido en el juicio oral que se celebra en la Sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona que vio "cosas raras".

La Fiscalía pide 55 años de cárcel para este piloto de helicóptero acusado de violar a sus dos primas desde que las niñas tenían entre 6 y 7 años y de prostituir a una de ellas, concertando entre 30 y 40 encuentros sexuales con una veintena de hombres en pisos de Barcelona y Sabadell (Barcelona).

Este martes, uno de estos hombres, que ha declarado en calidad de testigo, ha reconocido frente al tribunal que en los dos encuentros sexuales que mantuvo con la víctima en verano de 2017 "ella no hablaba, no decía nada, sólo acataba órdenes" del procesado, que estuvo presente en todo momento.

En esa fecha la menor tenía 15 años, pero el testigo ha señalado que ambos --víctima y acusado-- dijeron que eran adultos y que los conoció a través de la red social Badoo, donde contactó con el perfil de una chica que se hacía llamar Sara y que buscaba a un hombre que quisiera mantener encuentros sexuales con ella y con su pareja.

El mismo testimonio ha manifestado que, antes de quedar, desde este perfil le pidieron 50 euros, insistiendo "reiteradamente", pero que cuando se negó a pagar accedieron a mantener relaciones sexuales diciendo que finalmente no hacía falta una compensación, en sus palabras.

"ÉL LLEVABA LA VOZ CANTANTE"

Sobre el primero de los encuentros, en el que tanto el acusado como el testigo mantuvieron relaciones sexuales con la menor, el procesado era "quien llevaba la voz cantante" y la chica en todo momento estaba callada, según su declaración.

En el segundo caso el acusado lo llamo y le ofreció mantener sexo a cambio de dinero, alegando que era una fantasía sexual y que el dinero iría destinado a pagar los estudios de la joven, pero como en la primera ocasión, el testigo, que ha subrayado que la menor nunca le pidió nada, se negó.

"En todo momento era él quien siempre daba el paso, la preparaba, la penetraba y cuando estaba, según él, lista, me decía 'acércate'", ha dicho este testigo sobre la actitud del acusado.

RETRAÍDA Y CALLADA

Sobre los motivos que lo llevaron a cortar la relación con ellos, el testigo ha reconocido que había algo raro en la relación de la supuesta pareja, textualmente, que el acusado y la víctima "no pegaban ni con cola" y que el procesado llegó a manifestar que era un amigo de la familia de la chica.

"Cuando yo ya vi que ella estaba como retraída, que a mí eso tampoco me gusta, en plan sumisa... Vi cosas raras y cerré el contacto y ya no supe nada más", ha añadido.

Otro de los hombres ha declarado que contactó con un anuncio en la plataforma Passion.com, en el que se ofrecía una "mamada a cambio de ayuda económica" y que quedó con una chica en el barrio de Sants de Barcelona, pero que cuando la joven estaba llegando al lugar acordado, donde él la esperaba, la chica se dio media vuelta y se fue mientras hablaba por teléfono.

UN HALLAZGO FORTUITO

Quien en ese momento estaba llamando a la menor era una amiga suya con la que minutos antes estaba haciendo un trabajo y que descubrió que la adolescente había quedado con un adulto en Sants para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero porque se dejó abierto Whatsapp su ordenador.

La amiga ha relatado que le sorprendió mucho que la menor se fuera del lugar en el que estaban haciendo un trabajo de clase con otra compañera del instituto poniendo como excusa que debía ir al cementerio con una prima, que por las horas que eran, ya de noche, estaba cerrado, y que cuando salió a despedirla la estaba esperando un coche blanco como el que usaba su primo, el acusado.

Por eso, aprovechando que la menor se había dejado su sesión de la aplicación de mensajería abierta en su ordenador, las amigas decidieron leer los mensajes y les sorprendió muchísimo, en sus palabras: "La llamamos y le dijimos que lo sabíamos todo y que volviera, que no hiciera nada de lo que iba a hacer".

Además, dos amigos de la joven han subrayado que la persona con la que la menor estaba hablando por Whatsapp, la misma que había quedado en recogerla y llevarla a Sants para mantener sexo a cambio de dinero con otro hombre, era un tal Santi, pero que enseguida se dieron cuenta de que tanto el número de teléfono como la foto pertenecía, en realidad, al primo de la víctima.

La amiga también ha explicado que la víctima presentaba problemas de salud que "no tenían explicación" y que, hasta después de descubrir estos hechos, sus amigos no entendían por qué no tenía tiempo para estudiar, hacer deporte o tener una vida social como los demás chicos de su edad y ha negado que vistiera ropa de lujo o que tuviese un móvil caro.

DESCARTAN LA FABULACIÓN

Las psicólogas que realizaron el informe pericial psicológico de esta víctima han dicho que su relato era "compatible con la vivencia" relatada y que se descartó una posible fabulación, al igual que en el caso de la otra víctima, también prima del acusado aunque por la otra parte de la familia, sobre la que han dicho que no detectaron ni motivación, ni presión ni que fuese sugestionable y que presentaba afectaciones compatibles con los hechos denunciados.

Los agentes que hicieron la pericial informática de los dispositivos del procesado han corroborado que hallaron miles de imágenes y centenares de vídeos de contenido sexual, archivos que según el escrito de la Fiscalía muestran no sólo las agresiones sexuales que presuntamente sufrió la víctima por parte de su primo y otros hombres, sino también a otras menores practicando sexo explícito con adultos que se descargaba de internet.

LA VÍCTIMA TENDRÁ QUE DECLARAR

Este martes se ha escuchado el testimonio que dio la otra prima, víctima de abusos, durante la fase de instrucción en la que explicaba los actos que sufrió por parte de su primo a partir de los 6 años a cambio de dejarla jugar con una tablet y que no podía irse porque "le daba demasiado miedo".

La otra prima, víctima de abusos y también de presunta prostitución, declarará el miércoles a petición de la defensa del acusado, pese a que su psicóloga ha dicho que revivir estos hechos "no ayuda a su recuperación", motivo por el que tanto la Fiscalía como la acusación particular habían solicitado que se reprodujera la prueba preconstituida, como se ha hecho con el caso de la otra menor.

Sin embargo, en el caso de esta joven, hoy de 23 años, y puesto que estuvo presente en la sala durante la primera sesión del juicio el lunes, el tribunal ha pedido que declare al entender que tendrá para ella "la misma exposición que puede tener como público".

Pese a que la defensa del acusado había pedido su declaración, ha solicitado la nulidad del juicio y del testimonio de la chica tras ser admitido por el tribunal alegando que al estar presente durante la primera sesión del juicio ha podido presenciar pruebas, como el interrogatorio del acusado --en el que admitió los abusos sexuales pero no la prostitución-- y que "puede haber advertido la línea de la defensa y cuál es el punto que ella debe reforzar".