Sanidad aspira al consenso con la Agencia de Salud Pública: "No hay escollos insalvables"

Madrid, 14 oct (EFE).- El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, espera que se apruebe por unanimidad en el actual periodo de sesiones del Congreso la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap), pues -asegura- no hay "ningún escollo insalvable" en las 95 enmiendas que los grupos han presentado al proyecto.

"Puedo decir que disenso, disenso, no me parece que haya mucho", ha destacado Padilla en su primera comparecencia en el Congreso, en la que ha garantizado que este nuevo organismo "no va a crear ni una sola competencia que no tenga ahora mismo el Ministerio de Sanidad, ni una, ni media, ni a matizarla".

La Aesap será un órgano técnico que "va a reubicar competencias" de la Dirección General de Salud Pública para dotarlo de "una mayor autonomía, de una mayor capacidad de respuesta y de una mayor agilidad", algo de lo que las principales beneficiarias serán las comunidades en el caso de que llegara una nueva crisis sanitaria como la de la covid-19 u otras emergencias más cotidianas, como las enfermedades transmisibles por vectores como el virus del Nilo.

Asimismo, ha prometido la "total y absoluta" voluntad del Ministerio en lograr el consenso de todos los grupos para que la Aesap salga adelante por unanimidad.

Ahora se dan las condiciones para que viera la luz con un acuerdo de mínimos, pero Sanidad aspira "al mayor de los consensos". "Y si tenemos que tomarnos un mes más para que sea así, no tenemos ningún tipo de problema", ha afirmado.

En este sentido, ha explicado que esta semana comenzará conversaciones con diferentes grupos para "ver de qué manera" pueden alcanzar el acuerdo.

En materia de salud pública, Padilla se ha referido a la reforma de la ley antitabaco que estará "muy alineada" con las recomendaciones que lanzó hace dos semanas la Comisión Europea de prohibirlo en terrazas de hostelería, piscinas, parques de atracciones e infantiles, edificios públicos, paradas de transporte público y zonas al aire libre conectadas a instalaciones sanitarias y educativas.

Una reforma de la que Sanidad espera un primer borrador "a lo largo del primer trimestre de 2025".

Antes de que termine este mes, o en la primera quincena del siguiente, espera tener listo el real decreto de presentación, fabricación y comercialización del tabaco y productos derivados que, entre otras cuestiones, prohibirá los vapeadores desechables y los aromas y sabores en estos dispositivos e introducirá el empaquetado genérico.

También ha citado el anteproyecto de la ley de alcohol y menores, cuyas alegaciones está estudiando ahora el Ministerio y con el que también espera obtener "el mayor de los consensos".

Durante su repaso a las distintas políticas que el Ministerio ya ha puesto en marcha, Padilla se ha referido al proyecto de real decreto que regula el cannabis terapéutico que hace unas semanas Sanidad sacó a consulta pública, una regulación, ha subrayado, que será "muy exigente, rigurosa y que vela siempre por la calidad, la seguridad y la evidencia".

No obstante, ha puntualizado que se trata de un "primer acercamiento", abierto a futuras ampliaciones "en el momento en el que haya más evidencias".

La norma, que nace con ese "espíritu de ser evaluable", espera poder ver la luz "antes de final de año". EFE