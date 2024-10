Presidente de Canarias espera una respuesta de Gobierno y PP al documento entregado para modificar la Ley de Extranjería

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este lunes que desde su ejecutivo se ha elaborado un documento para la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería y que se le ha hecho llegar tanto al Gobierno de España como al Partido Popular (PP), esperando esta semana tener el contacto con ellos para conocer su opinión al respecto.

Clavijo apuntó, en declaraciones a los periodistas tras un acto público, que "se quieran sentar o no" desde el Ejecutivo central y el PP, el Gobierno de Canarias "va a convocar" e intentar "sacar adelante esa modificación del artículo 35".

Independientemente, matizó, de que el Gobierno canario también trabaje de forma paralela en reuniones como las que ha tenido con distintos colectivos o su visita a Marruecos para tratar de "buscar una solución para algo que está y va a seguir estando".

En este marco, y tras la llegada de unos 300 inmigrantes durante el fin de semana y unos 100 durante las últimas horas a las costas canarias, el presidente canario afirmó que mientras el mar esté en calma hasta final de año, que se prevé es el tiempo en el que duren las mareas, las condiciones de navegación "son muy favorables" y "van a seguir viniendo" pateras con migrantes.

Sin embargo, señaló que lo "triste" de todo esto es que se sabía y se está "todavía negociando una modificación de la ley para poder dar una atención digna".

Finalmente, el presidente canario entiende que en lo que se refiere al fenómeno migratorio "no hay que ser frívolo" porque son personas que "huyen del hambre, de la muerte, de la miseria, y hay que tratarlos con dignidad y con respeto".

Sin embargo, apuntilló que "tampoco" se puede depositar "todo el peso de esa migración en un territorio como el de Canarias" y es donde reclama al presidente de España, Pedro Sánchez, que el Estado "no puede estar ni de perfil o no estar, como no está. El Estado tiene que implicarse, dar respuestas, y sobre todo, ejercer sus competencias" para concluir que seguro que el pico de llegada de embarcaciones con inmigrantes "va a ir a más" de que aquí a final de año.