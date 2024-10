El conseller Jaume Duch reclama que la UE "reconozca y valore" la diversidad de Cataluña

Barcelona, 14 oct (EFE).- El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, ha reclamado este lunes que la Unión Europea "reconozca y valore" la diversidad de sus territorios y que "escuche" a comunidades como Cataluña, que tienen "identidad propia".

En su intervención en el foro internacional World In Progress, organizado por el Grupo Prisa, Duch ha hecho énfasis en la voluntad del nuevo Govern de Salvador Illa de reforzar su presencia en las instituciones europeas, "para contribuir a la construcción de una Europa más fuerte, más unida y más solidaria", aunque ha remarcado: "No pretendemos reemplazar a nadie ni ocupar un lugar que no sea el nuestro".

El conseller ha remarcado que la Generalitat "puede hacer muchas cosas" en Bruselas y Estrasburgo para defender sus intereses, pero que para hacerlo "de forma más eficaz" debe buscar "aliados más grandes, siendo el primero y principal el propio Gobierno español, ofreciendo lealtad institucional, sí, pero también demandándola".

"Este Govern no quiere ir a Bruselas solo a pedir o a reivindicar, sino también a aportar ideas, a ofrecer soluciones y a compartir nuestros éxitos en diferentes ámbitos y políticas", ha agregado.

Duch ha hecho énfasis en la implicación de Cataluña en Europa, remarcando que "siempre ha sido una región profundamente europeísta, incluso en momentos en los que las prioridades parecían ser otras".

Según el conseller, el aumento de la presencia de Cataluña en las instituciones europeas "tiene que ser una manera de enriquecer el propio proyecto europeo" y ha reclamado que la UE aprecie las particularidades de Cataluña.

"Necesitamos una Europa que reconozca y valore la diversidad de sus territorios, que escuche a las comunidades que, como Cataluña, tienen identidad propia y derecho a defender sus prioridades y sus puntos de vista por los cauces que le corresponden", ha remarcado. EFE

