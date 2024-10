El Efesé y Racing de Ferrol, un duelo en zona peligrosa con bajas sensibles

Cartagena/Ferrol, 11 oct (EFE).- El Cartagena, otra vez con importantes bajas en la retaguardia, incluyendo la portería, recibirá este sábado al Racing de Ferrol en un partido "sensible" de la LaLiga Hypermotion, con ambos conjuntos con solo seis puntos y, por tanto, en zona peligrosa, pues el Efesé, que es tercero por la cola, tendrá enfrente al penúltimo clasificado, que llega también afectado por las lesiones.

El partido, correspondiente a la novena jornada liguera, comenzará a las cuatro y cuarto de la tarde en el estadio Cartagonova y de él bien podría salir el nuevo colista, pues los dos sólo tienen por detrás al colista, un farolillo rojo que a día de hoy es para el Club Deportivo Tenerife con cinco. Los chicharreros reciben este viernes al Real Zaragoza.

Para este nuevo compromiso Alejandro Castro "Jandro" deberá recomponer su once, pues acumula bajas importantes, empezando por el marco. Pablo Campos fue citado con la selección española sub-21 y Toni Fuidias sufre una fisura en un dedo, por lo que le llegará el turno al joven canterano Jafhets Reyes, de 18 años y que es internacional ecuatoriano sub-20. El central Nikola Sipcic, por su parte, está convocado con la absoluta de Montenegro; y el también montenegrino Andrija Vukcevic había sido llamado por su país antes de caer lesionado.

A esas bajas se une la de otro central como Gonzalo Verdú, en su caso por lesión de larga duración, la cual le impidió debutar esta temporada.

La buena noticia es la vuelta del centrocampista argentino Damián Musto tras haber cumplido un encuentro de sanción por acumulación de tarjetas. Su ausencia se notó en el estadio Heliodoro Rodríguez López después de haber sido un baluarte defensivo en El Sardinero.

Los blanquinegros, dirigidos desde hace un par de jornadas por Jandro, con el que el equipo debutó ganando por 1-2 frente al Racing de Santander para luego perder por 2-0 en Tenerife, volverán a ser locales, algo que pasará por primera vez desde la destitución de Abelardo Fernández. El técnico asturiano fue despedido con abucheos después de la derrota por 1-2 frente al Cádiz Club de Fútbol y, horas después, se contrató a Jandro. Con el también asturiano, de Mieres, el equipo mejoró la imagen y, hasta la fecha, el equipo ha ganado tres puntos de seis posibles.

El intento de reacción, pues por ahora no se puede calificar de otra manera, debería ser refrendado en el Cartagonova y ante un rival directo en la pelea de la zona baja. El Efesé, que fue capaz de imponerse en el campo de un Racing que era líder e invicto, no dio el mismo nivel frente al que era y sigue siendo el último clasificado y que hasta la visita de los blanquinegros no había sido capaz de ganar. Es paradójico, pero habla de lo igualada que está la categoría.

"Tengo ganas de darles una alegría a los aficionados y de aquí no se pueden escapar más puntos, pues tenemos que hacernos fuertes en casa", indicó Jandro en la rueda de prensa previa, al tiempo que mostró "toda la confianza del mundo" en Jhafets y en el que será su suplente, Antonio Gómez "Nono".

"Les he dicho que lo vean como una oportunidad. Si están aquí es por algo. Hay cero dudas de que lo harán muy bien. Todo el mundo da este paso y cada vez se debuta antes, también en Primera División. La edad no es un problema tengas 40 años o 18", manifestó.

"Iremos con cabeza a por los tres puntos sabiendo que necesitamos ganar a un gran equipo como es el Racing de Ferrol, que viene de vencer al Elche y hace muchas cosas bien", declaró también el asturiano.

Por otro lado, el Racing de Ferrol, que obtuvo la pasada semana su primer triunfo de la temporada ante el Elche CF, buscará este sábado a domicilio frente al FC Cartagena consolidar su despertar tras un mal inicio liguero.

El cuadro verde buscará así afianzar una línea de regularidad frente a un rival directo pese a la situación en su enfermería, a la que se ha incorporado tras la última jornada Luis Perea, con una lesión muscular que le obligó a abandonar el terreno de juego en la primera parte del duelo con los ilicitanos.

Su baja se suma a las de Erick Cabaco, Aitor Buñuel y Brais Martínez, lesionados de larga duración, mientras que Cristóbal Parralo prevé avances a corto plazo en relación al estado físico de Nacho Sánchez.

El técnico encara el enfrentamiento de Cartagonova con otra baja sensible, la de Bebé, convocado por la selección de Cabo Verde, que aboca a modificaciones en su once, y con la pretensión de mantener la solvencia defensiva, recuperada gracias al 1-0 contra el Elche CF.

- Alineaciones probables:

Cartagena: Jhafets; Aguirregabiria, Alcalá, Kiko Olivas, Ríos Reina; Musto, Sergio Guerrero, Dani Escriche, Jairo; Luis Muñoz y Gastón Valles.

Alineación probable: Jesús Ruiz, Rober Correa, Aleksa Puric, Naldo, Moi Delgado, Fran Manzanara, Josep Señé, Álex López, Josué Dorrío, Chiki y Eneko Jauregi.

Árbitro: Saúl Ais Reig (Comité valenciano).

Estadio: Catagonova de Cartagena

Hora: 16.15. EFE

