Brizuela: "Hoy me tocaba a mí, otro día será otro, lo importante es ganar"

Barcelona, 11 oct (EFE).- El escolta del Barça Darío Brizuela, que con 18 puntos y una racha de anotación a caballo entre el tercer y el último cuarto fue decisivo en la victoria barcelonista este viernes ante el ALBA Berlín (88-73), ha destacado que "lo importante es ganar" por encima de consideraciones individuales.

"Lo hemos pasado bien en la segunda parte. Yo solo intento que el equipo gane. Hoy me tocaba a mi, me han dado el balón en las posiciones que me gustan, otro día será otro. Lo importante es ganar, sobre todo hoy en el primer partido (de la Euroliga) en el Palau Blaugrana", ha declarado ante las cámaras de Movistar+.

Por su parte, el base del Barça Tomas Satoransky ha confesado a pie de pista que en este inicio de temporada no le están "saliendo muy bien las cosas en ataque", por lo que está intentando "buscar algo diferente para ayudar al equipo".

"He intentado jugar con más intensidad en defensa, presionar y jugar para Darío (Brizuela) cuando estaba caliente", ha afirmado el internacional checo, quien también ha reconocido que el Barça debe dar "un paso adelante en cada partido" para "adaptarse lo más rápido posible" al nuevo entrenador y a los nuevos fichajes. EFE

