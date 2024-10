Torres no comparte las denuncias de Lobato y Tudanca con filtraciones desde el PSOE para "socavar legitimidades"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha emplazado este miércoles a los líderes del PSOE en Castilla y León y Madrid, Luis Tudanca y Juan Lobato respectivamente, a que transmitan "sus puntos de vista" a través de los mecanismos internos del partido, a la vez que ha dicho no compartir las denuncias de que haya filtraciones desde Ferraz para cuestionar liderazgos. Así se ha expresado el también secretario general de los socialistas canarios sobre las acusaciones de Tudanca con los intentos de Ferraz para "intentar desestabilizar cinco federaciones, entre ellas Castilla y León y Madrid, a través de filtraciones". También Lobato ha denunciado "las fuentes anónimas" que buscan "socavar legitimidades" de algunos liderazgos territoriales. "No comparto que se hagan esas afirmaciones", ha expresado el ministro en una entrevista en la Cadena Ser, que ha recogido Europa Press, donde ha emplazado a los secretarios generales de Castilla y León y Madrid a que defiendan "sus puntos de vistas" apoyándose en los propios estatutos del partido, "que tienen mecanismos". "En cualquier caso, al final, en Castilla y León, en Madrid y en Canarias, elegirá la militancia", ha sentenciado. Respecto a la suspensión del proceso de primarias en el PSOE castellano y leonés, Torres ha explicado que "lógicamente" hay que cumplir estatutos, si bien ha señalado que no conoce los detalles en este caso. "Es el partido más democrático, sin ninguna duda. A los líderes los las elige con su voto y en igualdad la militancia", ha insistido. La Secretaría de Organización federal suspendía la pasada semana la convocatoria del Congreso regional en Castilla y León defendiendo que considera que no cumplía los estatutos del partido que establecen que las citas autonómicas deben celebrarse tras la federal. Tudanca acataba la decisión a pesar de no compartirla y defendía que se había "impedido ejercer" a la militancia su voz. Este martes acusaba directamente en una entrevista con Onda Cero al entorno del secretario de Organización, Santos Cerdán, de intentar desestabilizar cinco federaciones, entre ellas Castilla y León o Madrid, a través de filtraciones.

