Gobierno de Toledo defiende a Velasco (PP) tras aprobar la rebaja a presos etarras y ampara su labor en Consistorio

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Toledo no cree que la labor del edil de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, José Manuel Velasco, se vea afectada tras ser uno de los tres diputados del PP que no detectaron las consecuencias de la ley sobre intercambio europeo de antecedentes penales que puede beneficiar a presos de ETA. "Está haciendo muy buena labor y no tiene por qué afectar absolutamente nada de lo que pueda hacer en su otra vida política o en su vida familiar y laboral", ha señalado a preguntas de los medios el portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde. No obstante, ha aprovechado la pregunta para afirmar que quien ha puesto esa ley encima de la mesa "con mentiras escondidas" ha sido el Gobierno central. "Ya fue muy evidente cuando de esa modificación de la ley sale Bildu a hablar de un acuerdo y no el Gobierno". "Esa es una victoria para Bildu y los terroristas, y toda España lo sabe", ha manifestado, para agregar que el PSOE podría pararlo si quiere. "No hay más que engaños y mentiras de un Gobierno que desde que está aquí, con Pedro Sánchez a la cabeza, no ha hecho más que engañar a los españoles, y en este caso nos toca a los toledanos". Así, ha proseguido afirmando que "la voluntad política del PSOE" es que "estos asesinos estén lo antes posible en la calle", mientras que el PP ha parado ya está ley en el Senado porque tiene mayoría, siendo la voluntad de los 'populares' que los etarras "se queden y que cumplan sus condenas".

