Albares se reúne hoy con la Junta y alcaldes del Campo de Gibraltar para ponerles al día sobre la negociación

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, informará este miércoles a los alcaldes del Campo de Gibraltar y a la Junta de Andalucía del punto en que se encuentra la negociación entre Bruselas y Londres para la consecución de un acuerdo que regule la relación entre la UE y el Peñón tras el Brexit, en la que será la quinta cita de este tipo. La cita se produce después de que Albares se reuniera el pasado 16 de septiembre con su nuevo homólogo británico, David Lammy, en Londres y del encuentro mantenido tres días después en Bruselas en el que participaron también el vicepresidente de la Comisión Europea encargado de este asunto, Maros Sefcovic, y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo. "Fueron conversaciones constructivas y productivas y han resultado en avances adicionales sobre asuntos complejos", indicó el viernes pasado el ministro durante su comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, precisando que los equipos negociadores "permanecen en contacto y trabajan intensa y estrechamente en las cuestiones pendientes". El objetivo del encuentro de este miércoles, en el que estarán los alcaldes del Campo de Gibraltar y también un representante de la Junta andaluza es "explicarles dónde nos encontramos y seguir trabajando junto a ellos en el acuerdo", explicó el ministro, que el jueves se reunirá con asociaciones que representan a los trabajadores de la zona. "España mantiene la mejor disposición para alcanzar el acuerdo global, pragmático, equilibrado, generoso que hemos planteado para crear una zona de prosperidad compartida entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar", manifestó el ministro, que recordó que lo que se plantea es "un acuerdo que permita la libre circulación de personas y mercancías, la eliminación física de la Verja, el uso del aeropuerto, sin renunciar, por supuesto, a nuestras posiciones de soberanía". Al mismo tiempo, Albares aseguró que el Gobierno está "pendiente de todo aquello que pueda afectar a nuestras aguas, de todo aquello que pueda afectar al medioambiente, como los rellenos", cuestiones ambas que generan mucha preocupación en la zona por el impacto que tienen. ESCEPTICISMO Y DUDAS POR PARTE DE LA JUNTA Y LOS ALCALDES Por su parte, desde la Junta han indicado que acuden "con escepticismo". Así lo ha asegurado el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, para quien el ministro "da la espalda al Campo de Gibraltar, no da la cara" y no se sabe "lo que se está negociando". Asimismo, Sanz ha reclamado una vez más la presencia de la Junta en la negociación, al igual que está Gibraltar, "como ha ocurrido siempre en todos los gobiernos, incluido cuando ha gobernado el PSOE en otras ocasiones, salvo ahora con este ministro", y ha dejado claro que el Gobierno andaluz quiere un acuerdo "pero no cualquier acuerdo". "Creemos que hay demasiadas prisas, improvisación y falta de criterio por parte del Gobierno de la nación a la hora de plantear esta negociación", ha afirmado. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha indicado que acude a la cita con la esperanza de que "sirva para disipar nuestras muchas dudas existentes en torno al acuerdo sobre el futuro de las relaciones entre la comarca y Gibraltar". Para el también senador del PP, "es prioritario que se garanticen los derechos de los trabajadores transfonterizos y de las pequeñas y medianas empresas". A su vez, el alcalde de La Línea, Juan Franco, ha confiado que el encuentro permita resolver las inquietudes que le plantea la próxima entrada en vigor el próximo 10 de noviembre del nuevo Sistema de Entradas y Salidas (SES) del espacio Schengen y el nuevo Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS, por sus siglas en inglés). PICARDO PONE LA PELOTA EN EL TEJADO DE ESPAÑA Entretanto, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha defendido que la confluencia de tres gobiernos progresistas en Madrid, Londres y el Peñón debería ser una "oportunidad" para cerrar un acuerdo, para lo cual hay que "dejar de lado la soberanía" y centrarse "en las soluciones prácticas". Según ha dicho, la parte británica y gibraltareña ha estado proponiendo "soluciones equilibradas, imaginativas y neutrales desde el punto de vista de la soberanía para los elementos más difíciles de la negociación en todo momento". "Nuesta oferta es justa y equilibrada", ha sostenido, asegurando que respeta las normas del espacio Schengen y también la integridad del Mercado Único. "Por lo tanto la pelota está ahora en el tejado de España", ha sostenido Picardo, recurriendo a un mantra que en los dos últimos años ha venido empleando Albares pero para poner el foco en su caso en Londres. "Ahora corresponde a las autoridades españolas, como parte del equipo negociador de la UE, decidir si quieren aceptar estas soluciones imaginativas y equilibradas que nos ayudarán a todos a alcanzar los acuerdos definitivos que deseamos", ha incidido.

Compartir nota: Guardar