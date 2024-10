Tellado reúne a los diputados del PP implicados en la reforma que beneficia a etarras para recabar datos del "error"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha convocado este martes a primera hora a los diputados del PP que participaron en la tramitación parlamentaria de la ley sobre intercambio europeo de antecedentes penales que beneficia a presos de ETA con el fin de recabar información interna ante el "error" cometido por el Grupo Popular, según han indicado a Europa Press fuentes del partido. La falta de "diligencia" por parte del PP ha provocado malestar interno dentro de la formación, con cargos que no entienden cómo no han podido percatarse durante la tramitación parlamentaria de esta "indignidad" que, según subrayan, beneficia a presos de ETA. "Hay que asumir el error", resume un parlamentario, que pide poner el foco en cómo intentar parar la ley. El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido este martes desde Guadalajara el "error injustificable" del PP con esta reforma que beneficia a 44 etarras y ha reiterado sus "sinceras disculpas" a la presidenta de la AVT por no haber advertido en la tramitación de esta directiva europea la enmienda que va a permitir la rebaja de las penas a terroristas. RESPONSABILIDAD DEL PP POR "NO HABER ESTADO VIGILANTE" De la misma manera, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado que su partido "asume su responsabilidad por no haber estado vigilante" durante la tramitación, pero ha puesto el foco en que ahora es el momento buscar "soluciones" parando esta ley. "Yo creo que hoy no se trata de depurar responsabilidades. Se trata de buscar soluciones", ha declarado en rueda de prensa. Al ser preguntado expresamente si el PP va a asumir algún tipo de responsabilidad a nivel interno y si ha tenido algún contacto con los diputados que han participado en el trámite parlamentario de esa ley para tomar medidas, Tellado ha admitido que ha "recabado información sobre cómo se ha desarrollado toda la tramitación parlamentaria de esta cuestión". Ahí, ha desvelado que durante la tramitación parlamentaria, aparte de las enmiendas de Sumar, hubo "otras de Junts" que "pretendían lograr beneficios judiciales" para el expresidente catalán Carles Puigdemont. "Y los ponentes del PP que participaron en el debate de esas enmiendas se centraron en ésa por la gravedad que tenía y posiblemente perdieron de vista otras que podían parecer inofensivas y no lo eran", ha confesado. Fuentes del PP han confirmado a Europa Press que Tellado reunió este martes en torno a las 9.00 horas a los diputados del Grupo Popular que participaron en el trámite parlamentario, un encuentro al que asistieron una media docena de personas. Por el momento no ha trascendido si el Grupo Popular tiene previsto adoptar alguna medida interna. Por el momento, los 'populares' quieren poner la presión en el Gobierno. Según Tellado hay un "abismo moral" entre un "error" en una tramitación parlamentaria y la "voluntad deliberada de un Ejecutivo de sacar de la cárcel a presos de ETA", haciéndolo de "tapadillo". Por eso, ha dicho en su comparecencia ante los medios que "el primer y último responsable de esta situación se llama Pedro Sánchez.

