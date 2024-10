PP valenciano saluda la "predisposición" de Vox a poder apoyar presupuestos, pero promete "intentar" negociar con todos

El PP de Les Corts ha asegurado "celebrar" que haya un grupo parlamentario, en este caso Vox, que tenga "predisposición" a poder votar a favor de los presupuestos de la Generalitat para 2025, aunque ha remarcado que su intención es "intentar llegar a consensos" con todos los partidos con representación. Por su parte, Vox ha avanzado que su apoyo a estas cuentas dependerá de la "voluntad" del Consell y ha exigido que les presenten un borrador antes de aprobar el proyecto de ley para poder negociarlo. En cambio, tanto PSPV como Compromís han augurado que Vox acabará apoyando los presupuestos y han descartado que sea posible llegar a algún acuerdo con el PP, que gobierna en solitario y en minoría desde el pasado julio. Así han valorado los cuatro grupos, en rueda de prensa tras la junta de síndics, el documento de condiciones que aprobó este lunes la dirección estatal de Vox para negociar los presupuestos, donde exige un rechazo "claro y explícito" a las políticas de reparto de inmigrantes irregulares que promueve el Gobierno o que recupere las medidas de Vox que quedaron aparcadas tras su salida de los ejecutivos en coalición. Desde el PP, su portavoz adjunta Laura Chulià ha defendido que su grupo debe ser "el primero que trate de buscar consensos" para sacar adelante los presupuestos; "no con una fuerza en concreto, sino con todas". "Ahí entra en juego la predisposición de cada uno: si hay una fuerza que anuncia esa predisposición, desde PP lo celebramos", ha expuesto, y ha instado a que "ojalá no sea la única". Además, la diputada 'popular' ha prometido que su grupo ofrecerá "consenso, diálogo y mano tendida" en beneficio de los valencianos, al tiempo que ha recordado que el 'president', Carlos Mazón, fue capaz de sacar adelante los presupuestos de la Diputación de Alicante con el apoyo de Compromís cuando presidía la corporación. Sobre si el PP cederá ante Vox en materia de inmigración, ha remarcado que "Mazón ya dejó muy clara su postura", al estar "siempre en contra de la inmigración ilegal, no de la legal". En cualquier caso, ha insistido en que la "pretensión máxima" es poder aprobar los presupuestos y no ha respondido a la petición de Vox de recibir un borrador de las cuentas antes de aprobar el proyecto de ley. VOX PROMETE "NEGOCIAR DESDE CASA" Y NO DESDE MADRID Como síndic de Vox, José Mª Llanos ha asegurado que el documento aprobado por su partido demuestra que hay "una unidad de mensaje", si bien ha precisado que eso no significa que "los presupuestos se vayan a negociar desde Madrid". "Se van a negociar en casa -ha dicho-. Lógicamente, partiendo de un documento y luego a la vista de lo que nos presenten los gobiernos autonómicos. Respecto a si ve más fácil el apoyo en la Comunitat que en otras autonomías gobernadas por el PP, ha hecho notar que hay una diferencia entre Mazón, que aprobó junto a Vox la Ley de Concordia que sigue vigente, y entre el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que votó en contra de su desarrollo. Ahora bien, ha rechazado hacer futuribles y ha insistido en que Vox está predispuesto a aprobar presupuestos "si se acogen a las medidas" que establece su documento, en el que la primera de ellas es precisamente la inmigración. "La voluntad de Vox es que haya presupuestos", ha reiterado. Preguntado por cómo ve a Mazón al frente del Consell, Llanos ha sostenido que "en algunas cosas va por buen camino y en otras por mal camino", ya que considera que "no se atreve a coger el toro por los cuernos en la lucha contra la inmigración ilegal", que "cree en un 'parchecito' en el modelo de financiación" -en alusión al fondo de nivelación- o que "en cuestiones que forman parte de nuestra identidad un día se acerca hacia un lado y otro hacia otro". PSPV Y COMPROMÍS ANTICIPAN UN 'SÍ' DE VOX Entre el resto de la oposición, José Muñoz (PSPV) ha augurado que Mazón "aceptará sin problemas lo que le pida Vox" en materia de inmigración para "aferrarse al sillón", mientras ha avanzado que su grupo no podrá apoyar nada de lo que presente el PP porque, a su juicio, los presupuestos "continuarán la política del último año con recortes". Y Joan Baldoví (Compromís) ha coincidido en el "spoiler" de que "Vox acabará apoyando presupuestos" y en que "mucho deberían de cambiar" estas cuentas para que su grupo pudiera apoyarlas. "Nuestro proyecto, nuestro mundo y nuestra alternativa es otra", ha zanjado.

