La Embajada asiste a los dos valencianistas a los que Singapur ha retirado el pasaporte

València, 8 oct (EFE).- La Embajada de España en Singapur asiste a los dos aficionados del Valencia a los que este país ha retirado el pasaporte, al parecer por una protesta contra el empresario local y máximo accionista del Valencia Peter Lim, según avanzó este martes la alcaldesa de València, María José Catalá, que se mostró confiada en que las gestiones diplomáticas ayuden a solucionar su situación.

"Están siendo asistidos en todo momento por oficiales de la Embajada y aconsejados por el cónsul, que además es valenciano. y están teniendo toda la asistencia de la Embajada del Gobierno de España", afirmó Catalá en declaraciones a los medios en el consistorio. La alcaldesa especificó que no hay, al menos de momento, acusación contra ellos sino una investigación abierta.

Según pudo saber EFE por fuentes cercanas a los implicados, se trata de una pareja que ha aprovechado su viaje de bodas para visitar Singapur, de donde es y donde reside Lim. Uno de ellos colgó la semana pasada en sus cuentas en redes sociales una foto suya con una pancarta con el lema 'Lim Out' con la que los seguidores opuestos a su gestión reclaman su salida del club desde hace años y una pegatina con el mismo mensaje pegada frente a un edificio que identificaba como una propiedad del empresario.

"Esta mañana he hablado con Mercedes Alonso, la embajadora que está en Singapur, interesándome por estas dos personas, estos dos valencianistas que están en Singaour. Me confirma que no están retenidos en el hotel sino que se les han retirado los pasaportes por una investigación policial en curso, pero que no se ha tipificado porque no hay una acusación formalizada sino que hay una investigación policial", señaló Catalá.

Catalá aseguró que confía "en las gestiones del Gobierno, en este caso del Ministerio de Asuntos Exteriores" y dijo que se han dirigido a este departamento "para que haga la oportuna labor diplomática en esta causa".

"Estamos trabajando en esta circunstancia y en comunicación la Embajada, el cónsul y yo que, como alcaldesa, me he interesado", señaló. EFE