Gómez Noya y Mola optimistas pero prudentes con miras al próximo campeón mundial español

Adrián R. Huber

Madrid, 8 oct (EFE).- El gallego Javier Gómez Noya, único quíntuple campeón mundial de la historia del triatlón, y el balear Mario Mola, triple campeón del mundo del deporte que une la natación con el ciclismo y la carrera a pie, recién incorporados a la estructura técnica de la Federación Española de Triatlón (FETRI), manifestaron a EFE este martes, en Madrid, su optimismo, pero su prudencia, con miras al momento en el que España pueda festejar su próximo título intercontinental.

Otro gallego, Iván Raña, se convirtió en el primer campeón del mundo español en 2022, en Cancún (México), cuando el título se decidía en una sola jornada. Gómez Noya logró su primer título en 2008 -en Vancouver (Canadá)- y sumó otros cuatro, ya con el formato de Mundial por etapas (World Series), en 2010; y entre 2013 y 2015. Acto seguido, tomó el testigo Mola, que ganó los tres campeonatos siguientes; y entre Javi y Mario suman dieciocho medallas en campeonatos del mundo

"Ojalá fuera tan sencillo saberlo. Lo digo muchas veces. No es normal ganar ocho Mundiales en diez o doce años; y no se puede esperar eso, porque no es normal", declaró a EFE Gómez Noya este martes, en el marco del acto que tuvo lugar en el Consejo Superior de Deportes (CSD) y al que asistieron, entre otros, el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes; el presidente de la Federación Española (FETRI), José Hidalgo; y el seleccionador español, Iñaki Arenal.

"Fue una época muy bonita, aunque una racha así no durá eternamente. Pero también tengo confianza en los deportistas que tenemos ahora mismo. En los Juegos de París 2024 se consiguió un diploma olímpico (gracias al malagueño Alberto González) y las chicas han estado de forma regular en el 'top 10' en pruebas de las Series Mundiales. Tenemos buenos sub'23 y buenos júnior; y tienen que seguir haciendo el trabajo", dijo el medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

"Ojalá que ganar Mundiales fuera sencillo, pero la generación que tenemos ahora creo que es muy válida; y nos pueden dar muchas alegrías", apuntó a Efe el astro gallego, de 41 años, asimismo cuádruple campeón de Europa y Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2016.

Mola, de 34 años, coincidió con su predecesor en el historial del Mundial del deporte del 'tres en uno'.

"Lo ha explicado muy bien Javi. Creo que ninguno de los dos estaríamos aquí si no pensáramos firmemente que desborda el talento y que existe la capacidad para poder conseguir grandes cosas en el plano internacional. Intentaremos transmitir cómo debe enfocarse esa parte del rendimiento; y al final hay que ser pacientes con los chicos y con los deportistas que están labrándose un camino y buscando un espacio; porque, como ha dicho Javi, la situación que vivimos y que disfrutamos durante diez años no era normal", comentó a Efe el triple campeón mundial mallorquín.

"Ahora quizá estamos viviendo una situación un poco más 'normal'; como la de cualquier otro país", señaló 'SuperMario', que logró siete medallas en campeonatos del mundo: aparte de los tres oros, su sobresaliente palmarés presenta otras tres platas y un bronce en Mundiales.

"Me ocuparé ahora de una parte un poco más técnica, en el proyecto del grupo FETRI; un proyecto de alto rendimiento", explicó Gómez Noya acerca de sus nuevas funciones en el 'Team España', que empieza a trabajar con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 (EEUU), pero sobre todo con miras a los de Brisbane 2032, en Australia.

"La idea es trabajar con un grupo de chicas y chicos que aún estamos definiendo; y tratar de aportar mi experiencia de estos últimos 'veinte y pico' años de alto rendimiento, más la formación de entrenador que he tenido para tratar que saquen el máximo de su potencial. Y ojalá que se puedan conseguir buenos resultados en el futuro", indicó a Efe el que fuera 'hombre de hierro' del deporte español.

"Yo me he sumado para intentar transmitir la filosofía y el entendimiento que tenemos nosotros de lo que es al alto rendimiento y esa cultura de esfuerzo; y lo que hay que dedicar para lograr, o intentar alcanzar el máximo rendimiento deportivo", indicó Mola.

"Yo intentaré hacer más una tarea más de asesoramiento, de consultoría de cara al presidente (José Hidalgo) o de cara a Iñaki (Arenal, seleccionador español, con el que logró sus tres Mundiales y Gómez Noya tres de sus cinco títulos), con miras a poder volver a colocar, o seguir situando el triatlón español en boca de todos; y tratar de que esa parte más popular, de participación y de interés general, pues ayude y dé soporte a esa parte de rendimiento que creo que es necesaria para que nuestro deporte siga avanzando", declaró a Efe el triple campeón del mundo balear este martes en Madrid. EFE