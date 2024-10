El PP acusa al Gobierno de mentir porque con Rajoy se cambió la ley para no aplicar a etarras la convalidación de penas

El PP ha acusado este martes al Gobierno de "mentir" en relación con la ley sobre intercambio europeo de antecedentes penales que beneficia a presos de ETA porque la norma que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2014 "se modificó en su trámite parlamentario para establecer que esa acumulación de penas no podía aplicarse a presos como los de ETA", y todo ello cuando los 'populares' tenían mayoría absoluta. Así ha respondido el PP en un comunicado después de que la ministra portavoz, Pilar Alegría, haya señalado que, durante el tiempo de tramitación en el Congreso y el Senado de esta iniciativa, la Cámara donde el PP tiene mayoría absoluta, no se ha presentado "ninguna enmienda ni veto". "Es más, algo fundamental, este texto que se va a aprobar es literal al que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy aquí en Consejo de Ministros en el año 2014", ha dicho. Según Alegría, el PP "no puede decir que no sabía lo que estaban votando". "Claro que lo saben, es el mismo texto, idéntico al texto que aprobó el Gobierno del señor Rajoy en el año 2014", ha reiterado, apuntando también a declaraciones del PP en el Congreso cuando el portavoz de este partido dijo que la normativa llegaba "dos años tarde". Ante esas declaraciones de Alegría, el PP ha asegurado que el Gobierno "miente deliberadamente una vez más por boca de su portavoz, Pilar Alegría". "La ley de 2014 que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy se modificó en su trámite parlamentario para establecer que esa acumulación de penas no podía aplicarse a presos como los de ETA. Esa modificación que introdujo el Senado en 2014 es la que se ha eliminado ahora a través de la enmienda del Gobierno de Sánchez", han señalado fuentes del PP. De hecho, fuentes del PP se han preguntado que, "si el texto que se aprobase ahora fuese el mismo que el que se aprobó en 2014, qué sentido tendría la enmienda introducida por Sumar". "Lo que ha querido el Gobierno es modificar el texto de entonces. El Gobierno ha engañado al conjunto de la Cámara para impulsar una reforma legislativa que abre la puerta a excarcelar a etarras antes de tiempo y solo el Gobierno puede parar esta infamia. Es el único responsable de esta situación porque es quien la ha propiciado", ha agregado las mismas fuentes. TELLADO HABLA DE LA "DEGRADACIÓN MORAL" DEL GOBIERNO Después de que Alegría haya pedido al PP que dejen de usar el terrorismo para "tapar su vacío de propuestas" y "proyectos", el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado ha señalado que las palabras de Alegría "dejan de manifiesto la degradación moral en la que está instalado el Gobierno de España". "Bildu tiene encañonado a Pedro Sánchez. Tenemos un presidente de Gobierno secuestrado por Bildu, que legisla al dictado de Bildu y nosotros lo que le exigimos al Partido Socialista es que tienen siete días para rectificar", ha manifestado Tellado en la cadena Cope, para pedir al Gobierno que retire la ley. Según Tellado, las palabras de Alegría ponen de manifiesto "la voluntariedad real de hacer lo que realmente han hecho", "que es engañar a la oposición, meter una enmienda trampa en una transposición de una directiva comunitaria para beneficiar a etarras". A su entender, el PSOE tiene que "elegir entre estar del lado de las víctimas del terrorismo o estar del lado de los terroristas". Tras asegurar que aunque PP y Vox hubieran "votado en contra en el Congreso esta ley habría salido adelante porque Sánchez tiene los votos para hacerlo", ha admitido que "ojalá" hubieran visto la enmienda presentada. "Lamentablemente no lo vimos. Estábamos persiguiendo una enmienda trampa que el Gobierno estaba pactando con Junts para beneficiar a Puigdemont y esto no lo vimos", ha reconocido. El portavoz del PP ha admitido que su partido "no está satisfecho con lo que ha ocurrido" y ha reiterado que en este moento es más importante "buscar soluciones" que "depurar responsabilidades". "Lamentablemente no lo vimos, no lo vio nadie, nadie nos advirtió, ni los letrados de la Cámara, ni ninguna organización, nadie lo vio hasta el pasado fin de semana", ha agregado. BENDODO: "NOS LA HAN COLADO PERO ESTAMOS A TIEMPO" En parecidos términos se ha expresado el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, quien ha acusado al Gobierno de actuar de "mala fe y de forma miserable" con esta ley, emplazándole a "mover ficha" y retirar esta norma. "Nos la han colado, pero estamos a tiempo", ha advertido Bendodo en declaraciones a los medios en Tres Cantos, para insistir en que el Gobierno tiene la misma oportunidad que el PP de retirar la iniciativa para impedir "esta aberración". Bendodo ha indicado que "nadie tiene el derecho de intentar sentarse en el sillón de la Moncloa al precio que sea, al precio de la dignidad de los españoles, al precio de arrastrar el nombre de la Guardia Civil y de la Policía Nacional como ha hecho este Gobierno", ha dicho, para pedir al Gobierno que actúe "con dignidad".

