El lehendakari destaca la "generosidad" de las víctimas del terrorismo y su contribución a la paz

El lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado este martes "el papel de las víctimas del terrorismo y de sus familias, tan injustamente silenciadas durante demasiados años" y "condenadas, en muchas ocasiones al ostracismo, cuando no a la discriminación". "Aplaudimos y agradecemos de corazón su contribución a la Paz. Su generosidad ha sido y es enorme. Son un ejemplo que compartir con el mundo", ha subrayado. Pradales ha intervenido en la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Víctimas del Terrorismo que se celebra entre este martes y miércoles en Vitoria-Gasteiz. En su intervención, el lehendakari ha recordado los atentados de ETA para señalar que "todos ellos tienen un mismo denominador común: el uso de la violencia para acabar con quien no piensa igual" usando "bombas para combatir ideas", así como "una segunda coincidencia: personas que amparan, apoyan y, en algunos casos, financian esta estrategia de violencia y terror". "En relación con el terrorismo y la violencia existe el deber de reconocer el daño causado, de pedir perdón, de condenar aquello que nunca debió ocurrir y de asumir responsabilidades", ha defendido. En este sentido, ha resaltado que la prioridad en Euskadi es "avanzar en un modelo de convivencia asentado sobre los pilares de "deslegitimación de la violencia; reconocimiento integral de todas las víctimas; construcción de una memoria inclusiva, crítica y ética; y la defensa de los principios y valores éticos y democráticos". "No podemos olvidar ni permitir la construcción de un relato sesgado, por justicia hacia los que sufrieron la lacra del terror y porque no pueden volver a repetirse hechos similares", ha señalado. El jefe del ejecutivo vasco también ha ensalzado "el papel de las víctimas y de sus familias, tan injustamente silenciadas durante demasiados años" y "condenadas, en muchas ocasiones al ostracismo, cuando no a la discriminación". "Aplaudimos y agradecemos de corazón su contribución a la paz. Su generosidad ha sido y es enorme. Son un ejemplo que compartir con el mundo", ha resaltado. Pradales ha advertido de que "el olvido es una forma de injusticia y la falta de información y formación permitirá la asunción por las nuevas generaciones de ideologías totalitarias y su falta de compromiso con el sistema democrático" y ha puesto como ejemplo "lo que está pasando en España, Italia, Austria, Alemania, Países Bajos y en otras partes del mundo". Tras resaltar que "la democracia se ve atacada desde diferentes ángulos en toda Europa", ha señalado que "el peor de esos ataques es el del terrorismo y la mejor respuesta que tienen que dar los demócratas es precisamente reforzar la democracia". "No es una opción. Es nuestra responsabilidad respecto del pasado, presente y futuro de Europa porque no existe democracia sin libertad, participación y pensamiento crítico", ha defendido.

