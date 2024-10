El Gobierno niega "despiste o error" del PP en la rebaja de penas a etarras: "Usa el terrorismo por vacío de liderazgo"

El Gobierno ha negado este martes que el PP haya incurrido en un "despiste o error" a la hora de respaldar la tramitación de la reforma legal que rebaja penas a los presos de ETA al transponer una normativa europea que conmuta las condenas cumplidas en Francia. "Lo que es verdaderamente indigno es que usen el terrorismo para tapar su vacío de proyecto y liderazgo", ha señalado la ministra Portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha remarcado varias veces que "ETA desapareció hace 13 años". La portavoz del Ejecutivo ha señalado que iba a explicar "la verdad" de un proyecto que, según ha relatado, fue aprobado en ponencia de la Comisión de Justicia, en el Pleno del Congreso y, posteriormente, fue elevado al Senado, donde este martes el PP ha retirado del orden del día del Pleno el debate de la reforma legal tras las críticas de asociaciones de víctimas. LITERAL AL APROBADO POR RAJOY Alegría ha recordado que durante el tiempo de tramitación en el Congreso y el Senado, cámara donde el PP tiene mayoría absoluta, no se ha presentado "ninguna enmienda ni veto". "Es más, algo fundamental, este texto que se va a aprobar es literal al que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy aquí en Consejo de Ministro en el año 2014", ha enfatizado. "Entenderán ustedes que difícilmente el Partido Popular aquí no puede decir que no sabía lo que estaban votando. Claro que lo saben, es el mismo texto, idéntico al texto que aprobó el Gobierno del señor Rajoy en el año 2014", ha reiterado, apuntando también a declaraciones del PP en el Congreso cuando el portavoz de este partido dijo que la normativa llegaba "dos años tarde". "Por tanto, que el Partido Popular deje de engañar, deje de mentir. Aquí no hay ningún tipo de error. Aquí no hay ningún tipo de fallo. Y sobre todo, lo que les exijo es que dejen de utilizar de esa manera tan indigna el terrorismo", ha continuado. AVAL DEL CONSEJO DE ESTADO Y AUDIENCIA NACIONAL En este sentido, ha recordado que el Consejo de Estado avaló el cambio legal por unanimidad el 16 de diciembre de 2023 y el 3 de enero de 2024 la Audiencia Nacional elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE, "donde advertía de la necesidad de adoptar al derecho español la normativa europea". "ETA acabó hace 13 años, ETA desapareció hace 13 años, lo que fue una victoria de toda la sociedad española y de la democracia; y por eso, en nombre del Gobierno y de todos los españoles y españolas, les exijo al Partido Popular que dejen de usar de esa manera tan partidista y tan obscena aquello que tanto daño hizo al pueblo español, lo que es absolutamente indignante", ha terciado Alegría.

