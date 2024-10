IU critica la "cobardía" del PSOE en vivienda y la actuación de Marlaska por la deportación de activistas saharauis

La secretaria de Organización de IU, Eva García Sempere, ha criticado la "falta de audacia" y "cobardía política" desplegada por el PSOE, sobre todo en materia de vivienda, mientras por otro lado se dedica a lanzar "globos sondas" con la propuesta de baja laboral flexible. También ha criticado que las deportaciones de activistas saharauis solicitantes de asilo que recalaron en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y ha lanzado que la gestión en este asunto del Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande Marlaska, es "impropia" de un Gobierno progresista. Y también opina que la andadura de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, es "muy mejorable". En rueda de prensa telemática este lunes, ha desgranado que percibe "bastante unitario" a nivel político, dentro de la coalición Sumar, y también en el ámbito sindical a la idea de aplicar una baja flexible voluntaria, planteamiento que deslizó el Ministerio de Inclusión. Por otro lado, García Sempere ha remarcado el apoyo de IU a la manifestación por el derecho a la vivienda del próximo domingo, precisamente una cuestión que evidencia la "cobardía" y falta de ambición del PSOE a hora de abordar varios de los problemas principales de la ciudadanía. Cuestionada sobre la valoración de su formación a la gestión de la ministra de Vivienda ha respondido que opta por analizar la actuación del PSOE en su conjunto, aunque ha señalado que la titular de esta cartera no estuvo acertada por ejemplo cuando pidió solidaridad a los caseros para contener el precio del alquiler. De esta forma, ha remarcado que la responsabilidad de Rodríguez es poner en valor la Ley estatal de Vivienda y decirle a las comunidades, en especial a las gestionadas por el PP, que su obligación es aplicar medidas como la regulación del precio del alquiler, dado que los presidentes autonómicos populares no tienen interés en atender a una sociedad que "sufre" por la falta de acceso a la vivienda y se afanan por "desmantelar" la sanidad y educación pública. DENUNCIA LA ACTITUD DEL PP SOBRE INMIGRACIÓN Por otro lado, ha denunciado que el PP en materia de migración se está apoyando en "bulos" y "mentiras" que le marca Vox, tras romper las negociaciones con el Ejecutivo para la reforma de la Ley de Extranjería. En este sentido, ha replicado que la UE ha sido "clara" y se han dado las ayudas, frente a lo que sostiene el PP, y que la agenda se debe centrar en dar una "mejor cobertura" y "protección" a los menores extranjeros no acompañados. "Entendemos que el PP está en una agenda propia, que no tiene nada que ver con resolver ninguno de los problemas", ha reprochado la responsable de Organización de IU. CONVOCATORIA POR LA DEMOCRACIA Finalmente, ha explicado que IU apelará a la ciudadanía y a la sociedad civil que se sienten "huérfanos" ante la falta de iniciativa del PSOE para participar en su evento 'Convocatoria por la Democracia', cuya primera cita presencial será el 23 de noviembre de este año. De esta forma, su idea es afianzar un proyecto compartido para combatir a la ola reaccionaria saliendo a la "ofensiva".

