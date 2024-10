El PP defiende la agenda social de Feijóo tras críticas internas: "No hay ideología en ayudar a quien más lo necesita"

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha defendido este lunes la agenda social que está impulsando Alberto Núñez Feijóo con una Ley de conciliación y otra de vivienda y ha subrayado que "no hay nada más reformista que ayudar a las familias". Es más, ha resaltado que "no hay ideología en ayudar a quien más lo necesita". Así se ha pronunciado después de que algunas medidas sociales --como las declaraciones de Feijóo abriéndose a la semana de cuatro días si se mantiene la misma productividad-- hayan causado malestar en algunos sectores del partido. Una de las más vehementes contra el giro social de Feijóo ha sido la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, que afeó al PP que trate de capitalizar banderas sociales de la izquierda. En una rueda de prensa en la sede del PP, Sémper ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de estar "asfixiando" a las clases medias y a las familias con una subida continua de impuestos. Además, le ha recriminado que se niegue a cumplir el mandato del Congreso para rebajar el IVA de la carne, el pescado y las conservas, y a bajar el IRPF a las rentas de menos de 30.000 euros. LOS JÓVENES NO PUEDEN ESPERAR A DICIEMBRE Asimismo, Sémper ha censurado que Sánchez "incumpla el mandato constitucional" de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha asegurado que la única posibilidad que tiene de hacerlo es ir "despedazando poco a poco lo que es de todos". Dicho esto, ha reivindicado al PP como "alternativa" al Gobierno y ha puesto en valor propuestas que está poniendo encima de la mesa como la Ley de Conciliación, una EBAU común en las CCAA en las que gobiernan, su contribución a la aprobación de la ley ELA o el plan integral de vivienda que quieren registrar en breve en el Congreso. De hecho, en materia de vivienda ha resaltado que los jóvenes, los principales perjudicados por "la carestía y la escasez de vivienda, no pueden esperar a una Conferencia de Presidentes" en diciembre, en alusión a la fecha que baraja Pedro Sánchez para la reunión de ese órgano. "NO HAY NADA MÁS REFORMISTA QUE AYUDAR A LAS FAMILIAS" Sémper ha dicho que el PP es "crítico" con este Gobierno porque "es un mal Gobierno en términos generales", dado que "no toma las decisiones pensando en el interés general de España, sino que toma las decisiones pensando en la estabilidad y la comodidad de Pedro Sánchez". "Con lo cual, ninguna de las decisiones de este Gobierno impacta y revierte positivamente en los españoles. Y la labor de la oposición es controlar la acción del Gobierno, es señalar y perseguir casos de corrupción o supuestos casos de corrupción cuando se produzcan, es señalar atropellos a instituciones cuando se produzcan, es señalar y denunciar la colonización de las instituciones de todos por parte del Gobierno cuando se produzcan", ha explicado. Sémper ha señalado que, aparte de "controlar" la acción del Gobierno, la labor de la oposición pasa también por "ofrecer una alternativa" que "presenta a España", algo que seguirán haciendo en las próximas semanas. "No hay nada más reformista que ayudar a las familias, no hay ideología en ayudar a quien más lo necesita, y en eso estamos centrados, en las preocupaciones reales de los ciudadanos, en ofrecer una alternativa a este mal Gobierno", ha resaltado. LEY SEGURIDAD CIUDADANA En cuanto al acuerdo entre el Gobierno y Bildu para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza', Sémper ha señalado que ese cambio busca "aniquilar los aspectos más relevantes de la Ley" y "no tiene que ver con la falta de derechos, sino con las exigencias para poner la seguridad de todos como moneda de cambio para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa". "Creemos que todas y cada una de las decisiones críticas que adopta este Gobierno no están destinadas o no están motivadas, pensando en el interés general, sino que están circunscritas al interés de Pedro Sánchez", ha aseverado. Sémper ha recalcado que "a cada uno de los socios independentistas" Sánchez "les ha dado lo que han pedido". "A Puigdemont, la Ley de Amnistía, redactada por su propio abogado. A ERC, el cupo independentista, que profundiza aún más en la desigualdad de todos los españoles. Y este último episodio a Bildu, que aparece y aflora como portavoz del Gobierno para anunciar las restricciones que la Policía y la Guardia Civil van a tener", ha relatado. El dirigente del PP ha afirmado que esa reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana conlleva a un "retroceso en materia de seguridad y de garantía para las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado". Por eso, ha dicho que "va a tener la vigencia que tenga Pedro Sánchez en la Moncloa". "Cuando accedamos al Gobierno, cuando los españoles nos den la responsabilidad de gobernar España, el Partido Popular devolverá a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la protección necesaria a través de la Ley de Seguridad Ciudadana. Vamos a revertir este acuerdo", ha garantizado.

