El PP avisa a Vox, tras sus exigencias para dar apoyo en CCAA, que las "amenazas" no "surten efecto" con Feijóo,

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha respondido este lunes al presidente de Vox, Santiago Abascal, que "amenazar" a su partido con no apoyar los presupuestos en Comunidades Autónomas si no detiene el reparto de menores migrantes no va a "surtir efecto" con el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo. "Me llama la atención que todavía haya quien no haya aprendido que las amenazas contra el Partido Popular no surten efecto. Tenemos una posición política y es la que vamos a defender, le guste a otros partidos o no", ha declarado Sémper en una rueda de prensa en la sede del PP. Así se ha pronunciado después de que la dirección de Vox haya aprobado este lunes un documento en el que fija las condiciones que va a poner a los gobiernos autonómicos del PP para negociar la aprobación de los Presupuestos de 2025. En concreto, le exige un rechazo "claro y explícito" a las políticas de reparto de inmigrantes irregulares que promueve el Ejecutivo central, que incluya "planes efectivos de retorno" de estas personas, dentro del margen que permitan las competencias autonómicas, así como recuperar las medidas de Vox que quedaron aparcadas tras su salida de los gobiernos que coalición. CCAA DEL PP, "GARANTÍA DE ESTABILIDAD" Y "BUEN GOBIERNO" Sémper ha indicado que, ante esas "amenazas vertidas" por la formación de Santiago Abascal, su partido aspira a que las políticas que defiende les gusten a los ciudadanos. Por eso, ha dicho que el PP busca "obtener un respaldo político" que le permita gobernar España y "cambiar esta mala política y a este mal Gobierno" que dirige Pedro Sánchez. "Y si Vox está en otras cosas tendrá que explicarlo Vox, como aparentemente parece que está en otra cosa". Pero nuestra oposición no es otro político que el señor Sánchez y no son otras formaciones políticas", ha enfatizado. Dicho esto, Sémper ha dicho que aspira a que los Gobiernos del Partido Popular en las CCAA sigan "siendo garantía de estabilidad y buen gobierno" como "hasta ahora". "Y confiamos también en que serán capaces nuestros presidentes en hacerlo. Y, mientras tanto, si Vox es capaz de aclararse y decidir si ayuda a la alternativa o a Sánchez, pues ya lo decidirán. Pero nosotros no vamos a estar preocupados ni obsesionados con amenaza alguna, tampoco las que vengan de Vox", ha zanjado. SÉMPER ANUNCIA VIAJES DE FEIJÓO A POLONIA Y ALEMANIA En la misma rueda de prensa, Sémper ha anunciado que el líder del PP proseguirá su ronda internacional para buscar apoyos a su alianza europea contra la inmigración ilegal. En concreto, y tras visitar Grecia e Italia en septiembre, ha indicado que el viernes día 11 estará en Varsovia (Polonia), el jueves 17 de octubre se desplazará a Berlín y al día siguiente recalará en Berlín (Alemania). Además, Sémper ha denunciado que el Gobierno "reniegue de la ayuda de la UE" en política migratoria y ha avanzado que el PP preguntará a Pedor Sánchez por qué pide ayuda a las comunidades y no a Europa, máxime cuando la Comisión y Frontex están "preocupados" por dar una solución a la actual emergencia migratoria.

