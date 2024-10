Covite exige que se paralice la reforma de la ley sobre antecedentes penales que favorecería a presos de ETA

Covite exige que se paralice la reforma de la Ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, que pretendía aprobarse este martes en el Senado, y que favorecería a presos de ETA, que podrían ver descontadas sus condenas o incluso ser excarcelados, al conmutársele las penas cumplidas en el extranjero. En este mismo sentido se ha manifestado este lunes por la mañana la AVT, que ha pedido al PP --que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta-- que evite que salga adelante esta norma, que, tal como ha asegurado, supondría que 44 reclusos de la banda podrían descontar las penas que han cumplido en Francia y siete podrían ser excarcelados en los próximos meses. El pleno del Congreso avaló por unanimidad el pasado 18 de septiembre la modificación de esta ley, que mañana pasará por el Senado, y a la que el PP no ha presentado enmienda. Covite ha destacado, a través de las redes sociales, que el 23 de octubre de 2018 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) decretó el rechazo a "la petición de varios etarras presos de descontar del tiempo máximo de prisión el periodo que pasaron en cárceles francesas", y dictaminó que no es ninguna "excepción" que estos reclusos cumplan sus condenas en Francia y en España. Para la Asociación presidida por Consuelo Ordóñez, si se aprueba la proposición de Ley "supondrá otro ataque más al derecho a la justicia de las víctimas de ETA". "Esto es gravísimo y exigimos que se paralice", ha afirmado. Ya en 2018 el TEDH dictaminó que no es ninguna "excepción" que los presos de ETA cumplan sus condenas en Francia y en España.

Compartir nota: Guardar