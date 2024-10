Álex Baena: "La palabra que nos define es familia"

Las Rozas (Madrid), 7 oct (EFE).- Álex Baena regresa a la selección española tras descansar en la última ventana de partidos después de un verano en el que disputó y ganó Eurocopa y Juegos Olímpicos, y aseguró que el éxito del grupo que dirige Luis de la Fuente se debe a que es una "familia".

Es una de las novedades para el regreso de la selección a España con los partidos de la Liga de Naciones, ante Dinamarca y Serbia, y Baena vuelve con la felicidad que aún siente tras un verano inolvidable en el que fue campeón de Europa y de los Juegos.

"Ha sido un verano súper bonito, exigente, que va a ser muy difícil de superar en mucho tiempo. Ojalá que cada verano pueda conseguir una medalla con España", afirma en una entrevista con la Federación.

"Una de las claves del éxito en Alemania fue el grupo que teníamos. No hubo ningún mal rollo los 45 días que estuvimos juntos, todo eran risas y buenos momentos. Cuando uno tenía un mal día, le ayudábamos. La palabra que nos define es familia", añade.

Tras acabar los Juegos Olímpicos y tras la conquista de la medalla de oro, Baena aumentó a 25 sus tatuajes. "Lo primero que hice al llegar a Castellón fue tatuarme la Eurocopa y los aros de París en el pie. Espero poder tatuarme más cosas con España", señala.

Las medallas las tiene a buen recaudo con los más le quieren y le cuidan: "Todo lo que consigo lo guarda la familia, son los que me acompañan en todos los momentos buenos que tengo y ellos también son los que están en los momentos duros, en los más malos. Son los que más merecen todo lo bonito que estamos viviendo y guardan lo que tiene valor sentimental"

"Sin mi madre y mis hermanos no estaría donde estoy hoy ni habría conseguido lo que he conseguido. Somos cinco hermanos, pero que se te vaya un hijo a los 10 años es muy duro y ella ha sido la que en mis momentos de bajón, cuando peor lo he pasado, la que me ha dado fuerza y la que nunca me ha dejado bajar los brazos. Le debo todo", agradeció.

