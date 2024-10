Pin: “El partido ha estado marcado por errores propios”

Granada, 6 oct (EFE).- El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, dijo tras la derrota por 68-84 sufrida este domingo por su equipo ante el Unicaja que el partido estuvo marcado por “errores propios” y por los malos porcentajes de los suyos en ataque.

“El partido ha estado muy marcado por errores propios que cualquier equipo de esta liga te los castiga. Hubo situaciones que tienen que ser canasta, que hay que anotar, no lo haces y ellos te meten canasta. Pasas de anotar ocho puntos a recibir diez”, indicó en rueda de prensa.

Además, cree que hubo en los suyos “muchos tiros libres fallados y tiros de tres abiertos fallados”, reconociendo que “con estos porcentajes es difícil competir”.

“Contra Unicaja no puedes tener desconexiones y las hemos tenido, sobre todo en el primer tiempo. Llegan parciales que crean una diferencia grande al descanso. Luego tratamos de ser más agresivos en ataque y en la segunda parte mejoramos, pero Unicaja jugó con la ventaja”, añadió Pin.

“Para tener opciones tienes que hacerlo todo perfecto. Cuando somos capaces de dar un paso más de contacto hacemos minutos buenos, como la segunda parte del Barça o de hoy. Si en esta liga no haces las cosas perfectas cualquier equipo te hace un parcial. Nuestro objetivo tiene que ser rozar la perfección y no cometer errores fáciles que en el baloncesto profesional no se puede dar”, concluyó.

El técnico declaró que necesitan “estar muy concentrados porque la aportación de todos los jugadores es fundamental” y que confía “al 200 por cien en esta gente y estos jugadores”.EFE

jag/og