Patricia Franquesa, víctima en un caso de sextorsión: Aconsejo pedir ayuda y no esconderse

Lara Malvesí

Barcelona, 6 oct (EFE).- La catalana Patricia Franquesa, víctima de chantaje digital sexual, aconseja pedir ayuda y no callar por vergüenza ante este tipo de criminalidad en aumento y sobre el que ella misma, lejos de esconderse, ha conseguido realizar un documental titulado 'Diario de mi sextorsión', que se estrena el próximo viernes, día 11.

La sextorsión es la forma más frecuente de abuso con imágenes, aunque la cifra exacta es desconocida porque muchas víctimas no denuncian por medio o vergüenza. A la directora y protagonista le robaron el ordenador y dos meses más tarde recibió un correo eléctrico con fotos íntimas pidiendo dinero bajo amenaza de enviarlas a todos sus contactos personales y profesionales.

En una entrevista con EFE, Franquesa explica todo su periplo por la Policía para gestionar un abuso ante el que se sintió "expuesta" y "utilizada" pero ante el que no estaba dispuesta a ceder.

La cineasta buscó información sobre este tipo de abuso y descubrió que el acoso en internet a adolescentes era una de las principales causas de suicidio, un dato que la animó a contar su historia para arrojar luz sobre esta lacra silenciosa.

"Yo tenía 29 años y tenía más herramientas, pero ¿qué hubiera pasado conmigo si me hubiese pasado con 16 años? He querido explicar mi caso para que otros tengan referentes y para ayudar a ver todo lo que puede pasar y cómo funciona el pedir ayuda, que no es fácil", ha dicho.

Franquesa señala que durante todo el proceso se sintió "muy sola" y comprobó que su caso no era ninguna urgencia, que escucharla era "un favor" al tiempo que sentía algunas miradas incómodas.

"No era como que 'pues te lo has buscado', pero un poco sí”, cuenta. Asegura que uno de sus poderes para poder hacer el documental fue que no sintió ni "culpa" ni "vergüenza" porque "no había hecho nada malo". Un punto de partida poco habitual en las víctimas porque tanto culpa como vergüenza son emociones que afloran entre las personas abusadas, apuntan los expertos en violencias machistas y todo tipo de acosos.

De hecho, Patricia tituló en un principio su proyecto como 'Digital vagina', primero, y 'Olé mi coño', después. "Intentaba hacer bromas para sobrellevarlo pero luego lo pasaba mal, sobre todo según se aproximaba la fecha de la amenaza del 'email' masivo de mis fotos íntimas a todos mis contactos", reconoce.

"Todo el rato desde la Policía me decían: 'Oye, tranquila que no veremos las fotos'. Y yo era en plan: 'Mira, si las tienes que ver para resolverlo mejor, pues velas, pero descubrid quién lo ha hecho'. Simplemente no me cosifiquéis más", recuerda.

El gran mensaje que lanza tras esta experiencia pasa por "siempre, pedir ayuda" y en ningún caso ceder, pagar y callarse. "Es importante porque ya estos chantajes te hacen sentir solo y avergonzado", enfatiza.

"La película quiere dar algunos consejos sobre cómo actuar y también he querido llamar la atención sobre los peligros de tener todas nuestra vida 'online'. Que sepas que cuando algo está en la red de algún modo ya no es tuyo", advierte.

Asimismo, llama la atención sobre que estos delitos tecnológicos deberían tener a personas de avanzadas habilidades en los cuerpos de seguridad. "Esto me pasó hace años. Espero que ahora la cosa ya sea mejor e incluso sé que hay nuevas unidades de ciberacoso", apunta.

Y es que, añade, "la impunidad es casi total en estos casos" por la lentitud de la burocracia policial y judicial y, especialmente, también, porque muchas de estas mafias de sextorsión trabajan desde otros lugares, por lo que las fronteras físicas y jurídicas dificultan aún más las investigaciones y detenciones.

En menos de una década, se han multiplicado por cinco en España los delitos de contacto mediante tecnología con menores de 16 años con fines sexuales.

En el caso concreto de la sextorsión, e incluyendo mayores de edad, los datos del Ministerio del Interior hablan de cerca de 5.000 denuncias en 2023, tres veces más que hace cinco años, aunque dar cifras concretas es complicado porque no se trata de una categoría de delito propia sino que se enmarca en otras.

Por su parte, el FBI en EE.UU. ya habla de 'crisis mundial' de la sextorsión por el notable aumento en el volumen de casos en los últimos dos años, un 20 por ciento.

'Diario de mi sextorsión', que Franquesa ha llevado a cabo junto a Mireia Graell y que se estrena en salas el 11 de octubre, es el tercer gran proyecto de la catalana tras la coproducción mexicana 'La mam' y su película debut, también coproducción con Serbia y Noruega, 'Oh dear Sara'. EFE

