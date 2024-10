El PSOE acusa al PP de "hacer daño a España" por boicotear la ley de vivienda y romper la política migratoria

La vocal del Comité Organizador del 41º Congreso del PSOE, Enma López, ha acusado al Partido Popular y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, de "no tener reparo en hacer daño a España" y ha señalado que se ha demostrado con la ley de vivienda, la política migratoria y las cifras económicas. "Lo hemos visto cuando el PP boicotea la ley de vivienda. Una norma que ya hemos visto que en Cataluña tiene efectos muy positivos y que ha bajado los precios tanto un 3% y un 5%". El PP sigue anclado en un modelo en el que cree que la vivienda es un negocio y no, la vivienda es un derecho", ha asegurado este domingo a los medios de comunicación en Madrid. Asimismo, López ha afirmado que el PP no piensa en los españoles cuando dice que España no va bien y cuando hacen alusión a las cifras económicas y ha destacado que España está viviendo un momento "realmente bueno", al crecer por encima de la Unión Europea. "Tenemos unas cifras de empleo que son récord, donde además tenemos una estabilidad en el empleo nunca vista gracias a la reforma laboral. Y además tenemos una inflación que es la más baja de los últimos tres años y medio", ha enumerado. En este sentido, ha apelado por una ley que elimine la limitación de 15 años a la vivienda protegida porque "lo que nace público, debe seguir siéndolo". "No puede ser que se alimente a esos especuladoras que suben el precio de la vivienda y que hacen que los jóvenes no se puedan emancipar", ha comentado. Por otro lado, la portavoz ha criticado que el PP tampoco piensa en la sociedad cuando "rompe" con una política migratoria que es una "política de Estado". "No nos extraña cuando vemos al señor Tellado que quería lanzar a las fragatas contra esos niños que vienen en patera o cuando Feijóo hace turismo junto con Meloni para traer ideas que le faltan", ha manifestado. "Vamos a seguir insistiendo porque no valen excusas. No se puede abandonar a Canarias, a Ceuta y a Melilla. El PP está soltando bulos, que es algo a lo que ya nos tienen acostumbrados, y lo que tenemos que hacer es sentarnos y negociar. Es imprescindible que haya ese reparto. El PP está traspasando todas las fronteras", ha recalcado.

Compartir nota: Guardar