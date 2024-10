Bolaños pide al PP que "no invente excusas inverosímiles" tras cancelar las conversaciones sobre migración

El ministro de Presidencia Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido al PP que "no invente excusas inverosímiles" y que tenga "responsabilidad" y "humanidad" tras anunciar los populares que cancelan las conversaciones sobre la crisis migratoria. Así se ha manifestado en declaraciones a los medios antes de participar en la clausura del Foro La Toja, después de que el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, haya comunicado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que se suspende la reunión que ambos iban a tener el próximo lunes, 7 de septiembre, para tratar la crisis migratoria que afecta a Canarias, al acusar al Ejecutivo de "rechazar la ayuda" de la Unión Europea para afrontar esta situación. Tras esto, Bolaños ha reivindicado que el Gobierno trabaja para "dar solución a un problema que existe" y que en estos momentos "está muy acusado en Canarias". "Hemos trabajado, llegado a acuerdos, hemos intentado una propuesta que pueda dar solución y hoy el PP se descuelga con una excusa más que resulta inverosímil, porque el Gobierno trabaja de la mano con la Unión Europea", ha aseverado. En este sentido, el ministro ha defendido que la política migratoria del Ejecutivo es "la que ha pactado en Europa" a través del "Pacto de migración y asilo" que, ha añadido, "obtuvo el consenso generalizado de todos los países". Según Bolaños, ese pacto indica que "tiene que haber solidaridad para la resolución de los flujos migratorios" y "esa solidaridad se ha de producir dentro de los estados y entre estados". "Yo le pido al PP que no invente excusas inverosímiles, que tenga responsabilidad y que tenga humanidad; que sean conscientes de que tenemos que dar un trato digno a personas que no tienen nada, muchos de ellos niños y niñas", ha zanjado.

