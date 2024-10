Ferraz anula la convocatoria del Congreso Autonómico del PSCyL al coincidir todo el proceso con el Congreso Federal

La Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE ha decidido dejar sin efecto la convocatoria del Congreso Autonómico del PSOE de Castilla y León, aprobadas este jueves en su Comité Autonómico, así como el calendario aprobado, ya que engloba dentro de lo que considera 'Congreso' todo el proceso, con lo que no se cumplirían los Estatutos del partido que establecen que las citas autonómicas que deben celebrar tras la federal. Así se extrae de la resolución de la Comisión Federal de Ética y Garantías ante las decisiones del Comité del pasado jueves a la que ha tenido acceso Europa Press y en cuyo texto se explica, en base a su interpretación de los Estatutos del PSOE, que por Congreso "debe entenderse todo el proceso y calendario" que finalmente da lugar, en este caso, a la cita prevista para el 25 y 26 de enero en Palencia, por lo que coincidiría con el Congreso Federal previsto para el 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre en Sevilla. Así, la Comisión de Garantías insiste en que por 'Congreso' se entiende todo el procedimiento previo y no sólo la celebración física en los días previstos, lo que, según su interpretación, esto incluye el proceso de Primarias que comenzaría con la presentación de precandidaturas del 8 al 15 de octubre, para, posteriormente votar el 9 de noviembre en primera vuelta y el 16 en segunda. "En consecuencia todo el procedimiento congresual correspondiente en ámbitos inferiores al federal debe celebrarse una vez celebrado el Congreso Federal, por tanto, a partir del 2 de diciembre de 2024", ha zanjado el Comité de Garantías que precisa: "Esta es la forma de respetar nuestros procesos, articulados actualmente de arriba hacia abajo, nuestros Estatutos vigentes configuran un partido Federal, con una estructura donde existen escalas territoriales en los órganos que lo configuran, a nivel estatal, autonómico, provincial y local". Así, el PSOE insiste en que el Congreso Federal es el encargado de definir las normas que regirán cada proceso orgánico entre congreso y congreso y éstas son las que han acatado a la hora de adoptar la resolución que anula la convocatoria de Castilla y León, al tiempo que el Comité de Garantías ha aconsejado que en el Congreso Federal se aclare esta cuestión para incluirla en los próximos estatutos y "evitar confusiones". Para el Comité de Garantías no entender los procesos del PSOE configurados de "arriba hacia abajo" daría lugar a una "anomalía" en el seno del partido. Finalmente, el Comité de Garantías ha acordado comunicar a la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, la anulación del proceso en la Comunidad y aclara, además, que contra la resolución no cabe recurso alguno.

Compartir nota: Guardar