Arran considera un "embate represivo" del gobierno de Illa la detención de tres militantes

Arran considera un "embate represivo puramente planeado por parte de la nueva entrada al Govern de Illa" la detención el jueves de tres de sus militantes, a los que los Mossos d'Esquadra atribuyen delitos de desórdenes públicos y daños por unos hechos ocurridos durante la manifestación juvenil de la Diada. Así lo ha manifestado la coportavoz de la formación, Martina Gras, en la concentración que Arran y Alerta Solidaria han convocado este viernes frente a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, donde los tres detenidos pasarán a disposición judicial a lo largo de la mañana, según han informado fuentes policiales a Europa Press. "Vemos cómo la represión a los movimientos sociales y la disidencia política está en aumento, se recortan derechos y libertades políticas con acciones desproporcionadas como la de hoy, totalmente innecesarias, que tienen la intención de atemorizarnos", ha añadido Gras. Ha señalado que Arran seguirá en las calles y que el PSC, un partido que consideran de derechas y españolista, no puede pretender que sus políticas no tengan una respuesta, en sus palabras. "NO SE ALTERÓ LA PAZ PÚBLICA" El abogado de los tres detenidos, Xavier Monge, ha expresado que el motivo de la detención fue el lanzamiento de pintura contra la fachada del Palau de la Generalitat y la quema de un 'ninot' y de unas banderas --una española y otra francesa-- durante el recorrido. El letrado considera que el delito de desórdenes públicos que también se les imputa no está justificado porque "no se alteró la paz pública" con estas acciones, que enmarca dentro del derecho de manifestación. "Tienen domicilio conocido, los podrían haber citado o haber dejado la detención sin efecto ayer mismo", ha expresado Monge, para quien la medida es desproporcionada y la detención se ha alargado, textualmente, de forma innecesaria. A la concentración han acudido unas 80 personas que han desplegado una pancarta frente a la entrada principal de la Ciutat de la Justícia, vallada por los Mossos d'Esquadra, en la que se podía leer "Llibertat detingudes" y a la que han llevado un ramo de flores para recibir a los militantes cuando, previsiblemente, queden en libertad tras comparecer ante el juez.

