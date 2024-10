Sumar pide apoyo a Congreso para dar por nulos los procesos del franquismo contra Miguel Hernández y su reparación

Sumar ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para que la Cámara dé por nulos los dos procesos judiciales abiertos contra el poeta Miguel Hernández por el franquismo y el Gobierno le reconozca como víctima y apruebe una declaración formal de reparación en un acto institucional en el Campus de la universidad que lleva su nombre en Orihuela (Alicante), su ciudad natal. En la iniciativa, recogida por Europa Press, el grupo confederal destaca que Miguel Hernández fue una figura republicana muy importante durante la Guerra Civil, que destacó como defensor de las libertades y por ello la dictadura "lo persiguió con saña". En concreto, recuerda que fue "acusado de hechos que no había cometido y de delitos inventados" por los que fue condenado a muerte, mediante una "sentencia únicamente basada en la ideología franquista". "Está demostrado objetivamente que los procesos seguidos contra el poeta no tienen ningún rigor jurídico y los hechos que se le imputaron durante la guerra no eran constitutivos de delito alguno. Pero para los militares que sostenían la dictadura su voz, sus palabras, sus escritos y poemas eran en sí mismos un crimen", apuntan en el texto. MURIÓ EN LA CÁRCEL Además, recalcan que su condena a muerte era tan "vergonzosa e inaceptable que se le conmutó por otra de 30 años de prisión" pero que, las "penosas condiciones" de la prisión junto con sus problemas de salud y la falta de asistencia médica le acabaron provocando la muerte. La familia del poeta presentó un recurso ante el Tribunal Supremo en 2010 para intentar que se anularan los procesos judiciales contra el poeta, pero la Sala de lo Militar los anuló. Tampoco tuvieron éxito cuando lo solicitaron ante el Tribunal Constitucional en 2013. Ahora que la Ley de Memoria Democrática declara la "ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales" franquistas y la "ilegalidad y nulidad" de las resoluciones que dictaron por motivos políticos o ideológicos, Sumar quiere que el Congreso respalde la petición de la familia del poeta y también del resto de víctimas que solicitan la nulidad de esas condenas ante los tribunales. En este contexto, Sumar intentará que el Congreso manifieste "su apoyo a la solicitud registrada por la familia de Miguel Hernández ante la Secretaria de Estado de Memoria Democrática para que, teniendo por nulos los dos sumarios judiciales abiertos por la Dictadura franquista contra el poeta Miguel Hernández, se efectúe una Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal a favor del mismo y de su familia". Los de Yolanda Díaz también buscan que la Cámara traslade su reconocimiento y apoyo a todas las familias, personas, instituciones y entidades "que a lo largo de estos años han reivindicado la anulación de juicios y sentencias y de unos sumarios que eran arbitrarios e ilegítimos". CONTRA EL NEGACIONISMO DE LA DICTADURA DE MAZÓN Por último, plantea instar al Gobierno a impulsar, en coordinación con la Universidad Miguel Hernández, un acto institucional en el campus de Orihuela de presentación de esta Declaración de Reconocimiento y Reparación, haciéndolo coincidir con el aniversario del nacimiento del poeta, el 30 de octubre de 1910. Además, desde Sumar han criticado la declaración institucional aprobada por el Gobierno de la Generalitat Valenciana en apoyo a la anulación de los sumarios judiciales contra Miguel Hernández y que también solicita al Gobierno la concesión de su reconocimiento como víctima. Ese texto no cuenta con el aval de la familia del poeta porque no menciona a la dictadura ni explicita los motivos por los que se le condenó. Para Sumar, de esta manera el gobierno de Carlos Mazón "vuelve a situar al PP en el negacionismo de la realidad acontecida durante la dictadura, acercando su postura a la ultraderecha".

