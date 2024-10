Podemos ve insuficiente el pacto para reformar Ley Mordaza y deja en el aire su apoyo: "Presentaremos enmiendas"

El coportavoz de Podemos Pablo Fernández ha considerado que el acuerdo alcanzado entre Bildu y el Gobierno de coalición para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'Ley mordaza', es "insuficiente" y solo recoge criterios estéticos. De esa forma, ha dejado en el aire el posible apoyo de los cuatro parlamentarios morado en el Grupo Mixto a dicho acuerdo, que se plasmará mediante una proposición de ley en el Congreso, y condiciona el sentido del voto a que se asuman las enmiendas que plantearán sobre prohibición de pelotas de goma y eliminar las devolucines en caliente. "Esto lleva la firma del PSOE y consiste en un titular muy grande, pero mejoras muy, muy escasa. Con lo cual nosotros vamos a presentar enmiendas a este texto verdaderamente ambiciosas, ha indicado en una comparecencia de prensa en el Parlamento de Castilla y León. Por ello, ha indicado que los cambios que demandará Podemos en la tramitación parlamentaria se situarán en la "prohibición expresa" de las balas de goma y de las denominadas devoluciones en caliente, un punto "del todo inaceptable" en un marco de "ascenso brutal de racismo". "Haremos esas enmiendas y en función de las mismas, pues ya veremos si se nos aprueban o no. Y en función de eso, veremos el sentido de nuestro voto", ha advertido. Pablo Fernández se ha confesado "escéptico" a la posibilidad de que el acuerdo entre Bildu y el Gobierno de coalición suponga un verdadero avance ya que, según ha advertido, se ha quedado "lejos" de lo que defienden los colectivos sociales. "No se puede llamar derogación de la Ley Mordaza porque se queda muy corto este acuerdo", ha sentenciado el coportavoz de Podemos para quien el acuerdo es un "retoque muy estético" que no aborda la grandes cuestiones a eliminar. Fernández se ha ratificado en que se trata de una reforma que lleva la firma del PSOE, "un titular muy grande y reformas muy muy muy muy pequeñitas".

