Mas ve "lógico" que Puigdemont no ejerza como jefe de la oposición al haber sido president

Barcelona, 3 oct (EFE).- El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado este jueves que considera "lógico" que Carles Puigdemont haya decidido no ejercer el rol de jefe de la oposición en el Parlament después de haber sido president.

"Me parece lógico que no sea jefe de la oposición. Ha sido president, y no es fácil pasar a ser jefe de la oposición. Pero si no lo es él lo tiene que ser alguien", ha afirmado en declaraciones a Catalunya Ràdio.

Esta mañana, el jefe de filas de JxCat en el Parlament, Albert Batet, ha anunciado que Puigdemont no ejercerá como jefe de la oposición al Govern de Salvador Illa, y que el partido dejará vacante este cargo.

"Nosotros no hemos venido a hacer oposición. Venimos a construir una alternativa fuerte, potente, a favor de los catalanes y las catalanas, que haga que se respete Cataluña y que evidencia que la dependencia de Madrid no es buena para los catalanes", ha afirmado Batet.

Al respecto, Mas ha opinado que el partido sí debería ocupar este rol, aunque ha entendido la decisión de Puigdemont.

Y ha opinado que, bajo su punto de vista, cuando Puigdemont anunció que volvería pensó que "habría sido mejor que hubiese acabado su etapa en el exilio y hubiese vuelto a Cataluña como una persona libre".

A juicio de Mas, el "principal reto que tiene JxCat es ser visto como algo que es absolutamente necesario en democracia, una alternativa al actual Govern".

El expresident ha anunciado, además, que está explorando fórmulas junto al secretario general de Junts, Jordi Turull, para "acercarse" al partido, después de que el pasado mes de julio tanto él como el expresidente catalán Jordi Pujol anunciasen que se harían militantes de JxCat en una cena en el Maresme (Barcelona).

Por otro lado, Mas ha recomendado a Junts que no se desmarque de la negociación sobre la nueva financiación para Cataluña si finalmente prospera.

En la entrevista, Mas ha reconocido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, su "talante" convergente, y ha admitido que en CDC había perfiles como el del actual president.

Sin embargo, ha matizado que "sabe donde está cada uno" y ha recordado que se enfrentó muchas veces con el PSC a lo largo de su carrera política: "El PSC, perdiendo las elecciones, formaba tripartitos", ha espetado. EFE