Gobierno andaluz señala que el Cupo catalán supone "manos vacías para Andalucía y bolsillos llenos para otros"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha asegurado este jueves en el Pleno del Parlamento que las consecuencias de una financiación diferenciada para Cataluña como se incluye en el pacto de investidura entre el PSC y ERC se traduce en "manos vacías para Andalucía y bolsillos llenos para otros". En respuesta a una pregunta del Grupo Popular sobre financiación autonómica, España, con la referencia de que a Andalucía "le faltan 1.500 millones" anuales para hacer una factura actual de 20.000 millones de infrafinanciación desde 2009, ha sostenido que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "ahora se ha convertido en portavoz del independentismo" por su defensa de la repercusión generalizada de un modelo que empezaría con la gestión del 100% del IRPF y posteriormente se ampliaría al resto de la cesta de impuestos. A esa posición de Montero ha sumado su reproche hacia el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, por atribuirle la renuncia a defender a Andalucía "para defender a Pedro Sánchez", para inferir de ello que esa labor con el presidente del Gobierno "es incompatible con defender a Andalucía", antes de reclamar a los socialistas andaluces "por qué no aprende de Castilla La Mancha", comunidad gobernada por el PSOE donde la consejera y portavoz ha recordado que han reclamado que "el nuevo modelo se debe negociar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera" para preguntar a la bancada socialista "si están de acuerdo con su compañero (Emiliano García) Page". La consejera de Economía y portavoz ha demandado al PSOE andaluz que "dejen de reírse de los andaluces" antes de proclamar que el Cupo catalán "es inconstitucional" porque sus aspiraciones financieras para Cataluña "van contra la solidaridad interregional", situación de la que ha inferido que "estamos cansados de que no solo defiendan, sino que tenemos que soportar el olor a podrido, a corrupción de los gobiernos socialista de tantos años", donde ha incluido el caso ERE, la Faffe o el caso Invercaria, para colegir que "la corrupción está en el ADN del socialismo andaluz, ésa es la triste realidad". "JAÉN Y JEREZ SON HERENCIA SOCIALISTA, QUE GOBERNABAN ARRUINANDO" En una pregunta previa del Grupo Vox en Andalucía sobre tutela financiera de los entes locales, España ha sostenido en este sentido sobre los casos de las corporaciones de Jaén y Jerez, a las que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha situado en "un nivel crítico", que "son herencia socialista" para sostener que "así gobernaban los socialistas: arruinando los ayuntamientos". La consejera y portavoz ha esgrimido que "no se habla" de la repercusión que tendrá en la financiación de las corporaciones locales la financiación diferenciada de Cataluña cuando ha sostenido que se trata de "un misil contra el municipalismo" porque se traduciría en menos recursos a los ayuntamientos", por lo que ha instado a "levantar la bandera en defensa de los ayuntamientos". Sobre la contribución de la Junta de Andalucía a la financiación municipal ha reivindicado que "se ha casi duplicado el Plan de Cooperación Municipal", además de que ese ejercicio de tutela financiera se concreta en haber recibido de 371 entidades locales andaluzas documentación económica y presupuestaria, así como su departamento ha reclamado información a 58 ayuntamientos ante la activación de las reglas fiscales en este 2024, a lo que ha sumado actuaciones de seguimiento sobre el Periodo Medio de Pago a Proveedores en aquellos casos donde se excedía el límite legal.

Compartir nota: Guardar