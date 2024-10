Gamarra avisa a Sánchez que no se trata solo del reparto de menores migrantes y pide un plan integral con implicación UE

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha avisado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez que la crisis que sufre Canarias exige una política migratoria "integral" y no un acuerdo basado solo en el reparto de menores migrantes. Por eso, ha defendido el acuerdo que firmaron hace tres semanas el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y Fernando Clavijo, y que contempla la activación de los mecanismos que ofrece la UE, como Frontex o la reubicación de los menores no acompañados entre los Estados miembros. "Mientras Sánchez mira hacia otro lado, mientras deja tiradas a las comunidades autónomas, especialmente Canarias, en el PP hacemos política de Estado", ha declarado Gamarra en la presentación del encuentro informativo organizado por Europa Press con el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez. La 'número dos' de PP ha indicado que el acuerdo que firmaron Feijóo y Clavijo ofrece la política migratoria integral que España necesita porque "esto no se trata única y exclusivamente del reparto de menores" sino que es "mucho más profundo y mucho más amplio". ACTIVAR PROGRAMA DE REUBICACIÓN MENORES ENTRE ESTADOS MIEMBROS "Y por lo tanto, ése es el plan que el Gobierno tiene sobre la mesa y sobre el que es posible tener conversaciones", ha avisado Gamarra, que ha defendido la necesidad de que el Gobierno declare la situación de emergencia migratoria y se activen recursos y mecanismos que tiene la UE, como Frontex. A su entender, pedir ayuda a la UE para España es "una obligación y una responsabilidad que el Gobierno de España está obviando y es necesario y urgente que se lleva a cabo cuanto antes". Además, ha dicho que es necesario solicitar que se active el programa de reubicación urgente de los menores no acompañados entre los Estados miembros. ((HABRÁ AMPLIACIÓN))

