El juzgado impone 24 meses de internamiento al menor que extorsionó al diseñador Francis Montesinos con un vídeo sexual

El Juzgado de Menores número 4 de València ha impuesto 24 meses de internamiento al menor que extorsionó al diseñador Francis Montesinos con un vídeo sexual en octubre del año 2022, según se desprende de la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press. El pasado 26 de septiembre se tenía que celebrar un juicio en València contra este menor y otro adolescente implicado en los hechos pero, antes de la vista, se alcanzó un acuerdo entre acusaciones y defensas por el que reconocieron los hechos y se les rebajó la pena. De esta forma, el juzgado ha impuesto 24 meses de internamiento en régimen semiabierto, dividido en 18 meses de efectivo internamiento y seis meses de libertad vigilada, al menor que extorsionó a Montesinos por tres delitos continuados de amenazas; un delito de allanamiento de morada; un delito contra la intimidad; un delito de robo con violencia; y dos delitos leves de lesiones. Al otro menor que participó en la trama de los chantajes se le ha impuesto siete meses de libertad vigilada por un delito continuado de amenazas. En concepto de responsabilidad civil, el primer menor deberá indemnizar a Montesinos con 5.000 euros más los intereses legales. Los hechos se remontan al 2 de septiembre de 2022, cuando uno de los menores condenados consiguió el teléfono móvil de Montesinos --representado en el procedimiento por el despacho de abogados Castillo Castrillón Zapata-- a través de un adulto y le empezó a mandar mensajes por WhatsApp en los que le decía que lo conocía de vista porque pasaba muchas veces por la puerta de su taller, que era muy guapo y que le adoraba. Le comentó que tenía 18 años y le expresó en varias ocasiones sus ganas de conocerle. Se ganó la confianza de Montesinos hasta que éste le invitó a su domicilio ubicado en Llíria. El menor acudió, al menos, el 5 de septiembre a la vivienda con la excusa de ayudarle en una mudanza y al día siguiente comieron juntos. Después subieron a la habitación, donde mantuvieron un contacto sexual que fue grabado por el menor sin consentimiento ni conocimiento del diseñador. "TÚ ABUSASTE DE MÍ" Una vez que el menor obtuvo lo que quería, sobre las 20.30 del mismo día, junto a otro adulto, le remitieron a su móviles unos vídeos del encuentro sexual y le pedían el pago de un millón de euros para no hacerlos públicos. Montesinos vio los mensajes al día siguiente y les avisó que iba a denunciarlo a la Policía. El menor le contestó entonces que preparase las maletas para ir a la cárcel porque era un chico de 15 años y "tú abusaste de mí", le espetó. A partir de ese momento, y como el diseñador no accedió a sus pretensiones, le fueron remitiendo audios y mensajes en los que le decían, entre otras cosas, que iban a colgar el vídeo en redes sociales y que iban a denunciarlo en comisaría por abusos y violación. También le dijeron que se habían puesto en contacto con los colaboradores de un programa de televisión. Ante la ausencia de respuestas, el día 25 de septiembre, el menor accedió a la vivienda de Montesinos aprovechando que la puerta estaba abierta, se dirigió a su habitación, lo despertó y le dijo que "venía a arreglar el tema". El diseñador le comentó que no tenía dinero y el menor abandonó el lugar al encenderse las luces automáticas del jardín y por temor a que llegara alguien. Al no acceder a sus pretensiones, el menor planeó, junto al mayor de edad, dar un escarmiento a Montesinos, y facilitaron a dos personas los datos del diseñador para que accedieran a su vivienda, algo que hicieron el día 2 de octubre. Entraron con el rostro cubierto y le agredieron con un palo en la cabeza y el hombro para, después, atarlo con bridas. Luego empezaron a revolver la habitación al tiempo que le decían "el oro, dónde está el oro", y posteriormente le pidieron 500.000 euros para no difundir el vídeo porque, sino, lo iban a matar. No obstante, oyeron gritar a una mujer y huyeron del lugar sin su objetivo. Precisamente en relación con estos hechos, Montesinos fue absuelto por presuntos abusos sexuales a un menor de edad ya que de las diligencias practicadas no quedaron acreditados los indicios de delito. OTRA EXTORSIÓN El menor, con el mismo ánimo, método y de mutuo acuerdo con el mayor de edad, también mandó al teléfono móvil de la pareja del peluquero Tono Sanmartín, entre el 7 y el 15 de septiembre de 2022, una foto en la que supuestamente se le veía con otra persona joven y le exigió unos 100.000 euros. Éste se lo contó al peluquero y le dijo que lo borrara y se olvidara, por lo que bloqueó al menor. Así, el adolescente, al no recibir respuesta, lo intentó con Sanmartín, al que remitió el vídeo en el que se veía a quien supuestamente era su pareja, que estaba de espaldas, y un joven al lado en una cama y le exigió 150.000 euros por no difundirlo. Éste se negó y le increpó con denunciar lo que estaba ocurriendo.

Compartir nota: Guardar