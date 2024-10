El Joker de Joaquin Phoenix y Lady Gaga encabeza una cartelera de cine con mucho drama

Madrid, 3 oct (EFE).- El villano de DC Comics vuelve en 'Joker: Folie a deux', la esperadísima secuela del film de 2019, y compartirá cartelera con dramas como 'Alas Blancas', con Helen Mirren, sobre un acosador que intenta redimirse, y 'Destellos', que explora la vulnerabilidad emocional en momentos de enfermedad, con la premiada Patricia López Arnaiz.

Joaquin Phoenix vuelve a interpretar al arlequín atormentado en una historia que comienza donde lo dejó su predecesora 'Joker' (2019), momentos después de su detención. Internado en el asilo de Arkham a la espera de juicio, Arthur Fleck, el nombre real de Joker, conoce a Harley Quinn, interpretada por Lady Gaga, y entre rejas descubre el amor.

Todd Philips rompe con lo establecido en 'Joker' con un formato de musical, en el que Gaga y Phoenix interpretan clásicos de Stevie Wonder, ('For once in my life'), Ella Fitzgerald (‘Bewitched, Bothered and Bewildered’) o Frank Sinatra ('That's life'). Completan el elenco Zazie Beetz ('Deadpool 2'), Steve Coogan ('24 hour party people') y Brendan Gleeson ('El irlandés', 'Harry Potter').

Bryce Gheisar interpreta a Julian, un joven expulsado de su anterior colegio por acoso hacia otro estudiante en la película 'Wonder' (2017). No consigue encajar en su nuevo instituto y su abuela, interpretada por Helen Mirren, intenta ayudarle con un relato de su adolescencia en medio de la persecución judía en Francia durante la Segunda Guerra Mundial.

Un cuento sobre aceptación, integración y redención, dirigido por Marc Forster y basado en el cómic 'Pájaro Blanco' de la escritora R.J Palacio, segunda parte de 'La lección de August', obra en la que se basa 'Wonder'. Gillian Anderson, Ariella Glaser y Orlando Schwerdt acompañan a Gheisar y Mirren en el reparto.

El exmarido de Isabel está gravemente enfermo y la hija que tienen en común, Madalen, le pide a su madre que vaya a visitar periódicamente a su padre. A lo largo de estas visitas, Isabel empieza a olvidar el rencor que siente por su exmarido después de quince años sin haber tenido el más mínimo contacto.

Patricia López Arnaiz encarna a Isabel, un trabajo que le ha servido para ganar la Concha de plata del festival de San Sebastián 2024 a la mejor interpretación protagonista. Antonio de la Torre es Ramón, el exmarido y padre de Madalen, interpretada por Marina Guerola, en una película de Pilar Palomero ('Venga, Juan', 'Las niñas').

Lia es una profesora jubilada que busca a Tekla, su sobrina, una chica trans que dejó atrás a toda su familia sin dejar rastro. Tras investigar su paradero, descubre que se marchó a Estambul gracias a Achi, un joven que se topó con ella. Es entonces cuando Achi y Lia se embarcan hacia Turquía para encontrarse por fin con Tekla.

Presentada en la Berlinale 2024 y dirigida por Levan Akin, 'Crossing' reflexiona sobre los derechos de las personas trans y la vida a la que muchas de ellas se ven abocadas.

La directora canadiense Ally Pankiw ('Black Mirror') es la responsable de 'Antes era divertido', un drama en el que Sam Cowell, interpretada por Rachel Sennot, interpreta a una monologuista cómica profesional con trastorno de estrés post traumático. La desaparición de Brooke, una adolescente a la que cuidó cuando era canguro termina por afectarla, hasta el punto de replantearse su propia existencia y su trabajo como comediante, y unirse en la búsqueda. EFE